Roller: successo per le atlete sammarinesi agli World Sports Games CSIT 2019

Si sono conclusi a Tortosa i World Sports Games CSIT 2019. L'atleta Sofia Colapinto assieme ad Erica Borgagni, allenatrice e atleta della Federazione Sammarinese Roller Sports, rientrano vittoriose: Sofia, categoria promo exploir, dopo un disco eseguito in maniera molto fluida, ha messo al collo la medaglia di bronzo; Erica, dopo aver seguito in qualità di allenatrice Sofia, si è cimentata in un disco di gara per la categoria divisione nazionale D. Questa competizione per Erica arriva dopo un periodo di fermo dalle gare di circa 3 anni, ma l'allenamento serrato di questa estate non le ha impedito di mettere al collo la medaglia d'oro