Roller: Trofeo Federale Primi Passi e Giovani Promesse.

A Riccione, nella giornata di sabato 6 Maggio si è svolta la fase provinciale dei "Giochi Giovanili e Primi Passi" indetta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Il Trofeo ha lo scopo di aprire le porte del pattinaggio artistico a tutti i livelli in un'ottica per la diffusione promozionale che consenta una più alta accessibilità alla disciplina per ottenere un utilissimo supporto di crescita. Le prime a scendere in pista sono state Saporiti Nina, categoria Primi Passi C 2012, e Saporiti Sarah, categoria Primi Passi C 2013: Nina ha eseguito tutto il balletto correttamente, sicura di sé, un po’ lenta ma, essendo la sua seconda gara fuori territorio, si è giostrata molto bene; Sarah, che ha dovuto cambiare il proprio programma in due lezioni, dopo la gara effettuata lunedì, ha eseguito tutto perfettamente, lei stessa è uscita dalla pista dichiarando: “sono contentissima”. Entrambe le atlete hanno messo al collo la medaglia d'oro e hanno mostrato un'enorme emozione al momento delle premiazioni per l'inaspettato risultato. Dopo è stata la volta delle categorie "Giovani Promesse". Chiara Battistini, categoria 1 - 2013 si è classificata quarta: l'atleta ha eseguito correttamente tutte le difficoltà, ma chi è salito sul podio era nettamente più brava; Emma Giancecchi, categoria 3 - 2010/11, ha eseguito tutto correttamente e con eleganza ottenendo una medaglia d'oro. Nella categoria Giovani Promesse 3 - 2008/09 la Federazione del Titano ha schierato tre atlete: Viola Tribunale, che ha migliorato nettamente la presentazione in pista, mostrando maggiore sicurezza ed eseguendo le difficoltà correttamente, classificandosi quarta; Martina Maggiore, che senza fare nessun errore, è migliorata molto sulla velocità e si è mostrata molto più convinta della gara precedente e ha messo al collo la medaglia di bronzo; Anna Battistini, che come sempre è stata molto espressiva, ma penalizzata dallo sbaglio di una catena di salti è arrivata in seconda posizione. Dopo è stata la volta della categoria Giovani Promesse 3 - 2004/07, dove hanno gareggiato Angelica Ercolani e Agata Righi: Angelica ha eseguito tutto con cura e sicurezza, ha fatto qualche piccolo errore nella serie di passi e nella trottola interna, rimanendo comunque abbastanza espressiva e terminando la sua competizione in prima posizione; Agata Righi, per la sua terza gara fuori territorio è andata leggermente in panico, ma avendo avuto la possibilità di rieseguire il programma è riuscita a riprendersi alla grande, eseguendo tutto senza errori e quindi è riuscita a portarsi in seconda posizione. Per la categoria Giovani Promesse 5 - 2004/07 Michaela Romana Righi durante il programma ha sbagliato una catena, mentre le trottole è riuscita ad eseguirle tutte correttamente. Il programma nel complesso l’ha eseguito molto meglio del solito; è migliorata molto sull’eleganza ed espressione che è sempre stato il suo punto debole, con un'esecuzione irreprensibile dal punto di vista coreografico, salendo così sul secondo gradino più alto del podio

