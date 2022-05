Roller: Trofeo Nazonale Giovani Promesse, tre atlete sammarinesi conquistano il pass alla fase nazionale

Nella giornata di venerdì 6 Maggio 2022 nella città di Riccione, presso il pattinodromo di via Carli si è disputata la fase provinciale del Trofeo Nazonale Giovani Promesse. La squadra del San Marino, accompagnata dal tecnico federale Carlotta Gambuti, ha visto schierare tre atlete. Tutte quante hanno ottenuto il pass per la fase nazionale conquistando le medaglie d'oro: Elisa Benedettini categoria E Femminile ha avuto un punteggio di 33,90, Michae Romana Righi, categoria D Femminile ha avuto il punteggio di 32,00 e Sebastiani Nicole, categoria B Femminile ha avuto il punteggio di 28,20. Ora le attende la fase nazionale che si disputerà dal 20 al 26 Giugno a Roccaraso in provincia dell'Aquila. La prossima settimana, invece continua il campionato regionale AICS Emilia Romagna e vedrà scendere in pista Asia Muratori e Angelica Ercolani che a Lugo disputeranno la loro prima gara fuori territorio.

c.s. Fed. Samm. Roller Sports

