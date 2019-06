Rollers: brillante conclusione di Stagione

Si sono svolti nella giornata di sabato 1 giugno alla pista giardini di Riccione i GIOCHI GIOVANILI PRIMI PASSI 2019. Alla competizione hanno preso parte Gaia Giannelli, categoria A 2013/2014, Stella Guidi, categoria B 2012, Alice Ridolfi, categoria C 2011, Noemi Giovagnoli e Emma Cecile Arrigoni, categoria D 2010, Aida Belletti, categoria E 2009, Yara Agostini, categoria F 2008, Michaela Romana Righi ed Elisa Benedettini, categoria H 2006. L’allenatrice Carlotta Gambuti è rimasta molto soddisfatta dei risultati ottenuti in wuanto tutte le atlete sono riuscite a salire sul podio grazie a dischi eseguiti in maniera egregia. Medaglie d’oro per Gaia, Emma Cecile, Elisa, Aida, Alice e Yara; medaglia d’argento per Noemi e Michaela Romana; medaglia di bronzo per Stella. Nella stessa giornata si è disputato sempre a Riccione il IX Trofeo “ IN RIVA AL MARE” a cui hanno preso parte Eleonora Della Valle e Greta Vici, categoria A 2009/2008, Lia Terenzi e Agata Righi, categoria A 2007/2006, Mia Rossi, categoria B 2007, Alessia Monaldini, categoria B 2006, Giulia Polidori e Nicole Felicità, categoria B 2005/2004. Anche per questo trofeo sono arrivate grandi soddisfazioni in quanto i podi conquistati sono stati tantissimi. Medaglie d’oro per Greta; medaglia d’argento per Lia e Alessia; medaglia di bronzo per Eleonora, Agata e Giulia; podio sfiorato per Nicole e dodicesima posizione per Mia.

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS