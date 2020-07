Rosa del Faetano Calcio quasi completa. Molte le conferme

La Società Calcio Faetano sta lavorando fortemente per completare la rosa in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni si terrà la presentazione ufficiale del nuovo gruppo, guidato da mister Alessandro Fabbri, e verranno divulgati i nuovi acquisti. La base del gruppo sarà uno zoccolo duro di atleti storici e meno storici, che hanno dimostrato il proprio valore e che avranno il compito di accogliere i nuovi arrivati per raggiungere insieme gli obiettivi stabiliti dalla società.

I confermati sono: Manuel Ermeti - Portiere Simone Guidi - Portiere Alex Della Valle - Difensore Francesco Zaghini - Difensore Jacopo Muggeo - Centrocampista Luca Tomassoni - Centrocampista Assane Fall - Centrocampista German Dominella - Centrocampista Massimo Moroni - Attaccante