Rovigo corse pronta per la millecurve.

Nuova tappa nel cammino tricolore della scuderia polesana che ai confermati Indelicato e Verza aggiungerà un nuovo innesto di peso, il sammarinese Zanotti.

Sette appuntamenti sono ormai alle spalle ma prima di tirare finalmente il fiato in casa Rovigo Corse è richiesto ancora uno sforzo ai propri piloti, in vista della diciannovesima La Millecurve dei giorni 6 e 7 Luglio in provincia di Avellino. Tra Sabato e Domenica andrà in scena uno nuovo scontro nel Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche con la compagine polesana che scenderà in campo con un tridente rinnovato. Non potevano mancare le punte di diamante, vere ed autentiche rivelazioni di quest'annata, ovvero Maurizio e Pietro Indelicato che, con la loro Autobianchi A112 Elegant, avranno una marcia in più, dettata dall'amarezza da trasformare in grinta dopo l'ultima apparizione tricolore. L'equipaggio siciliano ripartirà quale testa di serie numero due nella generale nonché battistrada del raggruppamento RC4 e dell'annessa classe riservata alle vetture fino a millesei. “L'ennesima gara nuova per noi” – racconta Maurizio Indelicato – “nella quale cercheremo di rifarci dopo la sfortuna patita a Treviso. L'obiettivo è quello di riavvicinarsi alla vetta dell'assoluta, dove noi paghiamo tanto la discriminante, che ci vede al secondo posto ma vogliamo anche consolidare il primato in RC4 e nella classe millesei. Cercheremo di dare il meglio per portare a casa punti pesanti per la scuderia perchè ci teniamo particolarmente.” In cerca di riscatto sarà anche il presidente del sodalizio rodigino, Diego Verza, che tornerà al volante di un'Autobianchi A112 Abarth in compagnia di Sandro Buranello. Attualmente terzo tra le RC5 e nell'annessa classe fino a millesei il patron punterà a migliorare la bella prestazione dello scorso anno che lo vide sfiorare la top ten assoluta. “Correremo con un'A112 che ci daranno direttamente ad Avellino” – racconta Verza (presidente Rovigo Corse) – “e speriamo di ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno qui. Gara dura, ottanta prove delle quali una buona fetta si farà in notturna. Chiudere in bellezza, prima della pausa estiva, sarebbe bellissimo e faremo di tutto per tornare a Rovigo con il sorriso.” Ma la trasferta campana, tra le più impegnative della stagione, vedrà al via anche un nuovo acquisto, il sammarinese Isaia Zanotti che, alla guida di una Fiat Ritmo Abarth 130 TC, difenderà per la prima volta i colori della Rovigo Corse, affiancato da Roberto Gasperoni. Un arrivo di indubbio peso, guardando alla classifica del tricolore che fotografa il bianco azzurro in seconda posizione in classe fino a duemila, in chiave raggruppamento RC5. “Siamo al debutto con i colori di Rovigo Corse” – racconta Zanotti – “e ne siamo molto contenti. Grazie al presidente Verza ed a tutta la scuderia per averci dato questa opportunità. Ci auguriamo di esordire con un bel risultato e di poter affrontare una seconda parte di stagione nella quale dare un contributo sostanziale per l'ambita classifica riservata alle scuderie.”

