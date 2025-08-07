S. S. Murata e Asd Futsal Cesena stringono storico accordo per lo sviluppo

La Società Sportiva Murata e Asd Futsal Cesena hanno ufficialmente annunciato l'avvio di una collaborazione biennale. L'accordo mira a favorire la crescita tecnica, umana e sportiva degli atleti di entrambe le società. Questa alleanza, che prende il via già da quest'inverno, prevede un'integrazione a diversi livelli tra la società campione di San Marino e la formazione romagnola che milita in A2 élite.

Aspetti Tecnici

I team tecnici, guidati da Massimiliano Spada per il Murata e da Roberto Osimani per il Cesena, intraprenderanno un percorso congiunto che includerà confronti, programmazioni condivise e uno scambio di idee tra San Marino e la Romagna. Sono previsti anche allenamenti condivisi e una preparazione atletica di alto livello, supportati da una struttura organizzativa volta a migliorare le prestazioni degli atleti e a costruire un'identità di squadra.

Ambizioni Europee e Calciomercato

La collaborazione pone un focus specifico sulla selezione di giocatori di alto profilo che militano nel campionato italiano, con l'obiettivo di competere a livelli internazionali elevati. Sviluppo Commerciale Le due società uniranno le forze anche sul fronte commerciale, collaborando nella ricerca di sponsor e nello sviluppo progettuale.

Supporto Esterno

A rafforzare il progetto sarà la collaborazione con la Marcet Football University, riconosciuta accademia europea, che metterà a disposizione il proprio know-how, campus formativi e una visione internazionale.

Valori Educativi

Entrambe le società intendono investire nel futsal come strumento educativo, di crescita personale e di formazione valoriale. La partnership unisce due realtà con maglie bianconere e l'obiettivo comune di sviluppare il futsal. L'alleanza si propone di rafforzare il settore calcistico delle due realtà.

