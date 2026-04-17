Sabato 18 aprile il 3° Canicross del Titano

Sabato 18 aprile il 3° Canicross del Titano.

Sabato 18 aprile si svolgerà il 3° Canicross del Titano con partenza e arrivo al Parco Laiala. È una gara di corsa a piedi con il cane che si svolgerà su un percorso di 2,7 km ricco di saliscendi mozzafiato nella splendida cornice del Castello di Serravalle. Hanno confermato la loro partecipazione medagliati ai recenti Mondiali di Pardubice, così come atleti della categoria parasport. Distanza ridotta per i giovanissimi che correranno su un percorso di 1 km. Seguirà la passeggiata per tutti su un percorso facilitato che consentirà di far socializzare i cani. A tutti verrà consegnato il ricco pacco gara, grazie agli sponsor. Il ritrovo partecipanti è fissato per le ore 15.00. La manifestazione terminerà con la premiazione e il tiraggio a sorte dei pettorali. “Siamo già arrivati alla terza edizione di questa splendida manifestazione che riunisce appassionati del canicross. Il livello tecnico sportivo dei binomi è molto alto e sarà messo a dura prova dal percorso selettivo. Tuttavia, vogliamo anche trasmettere il messaggio della sana pratica sportiva assieme al proprio cane” dichiara il Presidente della Federazione Sammarinese di Canicross, Michele Buscarini. La manifestazione gode del patrocinio della Segreteria allo Sport e della Giunta di Castello di Serravalle.

Comunicato stampa

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