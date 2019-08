Sabato 31 agosto si svolge il 2° Trofeo Yacht Club Rimini

Si svolgerà sabato 31 agosto nelle acque antistanti la Darsena di Rimini il 2° Trofeo Yacht Club Rimini, riservato ai soci e amici del club. Alla competizione parteciperanno otto equipaggi con imbarcazioni monotipo Bluesail 24 Sport, imbarcazioni tutte uguali dotate di spinnaker. Ogni equipaggio sarà composto da 4 velisti, almeno 2 dovranno essere soci dello Yacht Club Rimini tra cui lo skipper. Le prove saranno 4 e si prevede ad ogni arrivo di prova, lo scambio delle imbarcazioni tra gli equipaggi, per rendere più equilibrata la scelta della barca. “La giornata è per lo YACHT CLUB RIMINI un’ottima occasione per misurarsi ancora una volta con un evento che vuole coinvolgere i tanti soci appassionati di vela – spiega Pierpaolo Franchini direttore sportivo vela d’altura dello YCR - L’evento giunto alla seconda edizione ha già dato prova di essere un appuntamento molto apprezzato dai soci”.