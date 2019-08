Sabato si corre la Play Run di Play Deejay

Dopo il successo della San Marino Comics Run organizzata dalla Track and Field San Marino è venuto il momento di un altro grande appuntamento sammarinese per gli amanti della corsa. Sabato 31 agosto, con partenza alle 9.30, scatterà la seconda edizione della Playrun Event, corsa competitiva e non sulla distanza di 8.5 km su strada alla quale si aggiunge una camminata ludica da 5km. Partenza fissata dal Village di Play Deejay San Marino alla Cava degli Umbri. L’iscrizione obbligatoria gratuita è possibile farla su www.deejay.it e garantisce a tutti il pacco gara con la tshirt Play Deejay. Premi per i primi classificati e per categorie, ristori a metà percorso e fine gara. L’evento è organizzato dalla FSAL in collaborazione con le tre società sammarinesi: GPA, Olimpus e Track and Field. Play Deejay San Marino prevede anche appuntamenti di ciclismo, pallacanestro e fitness.