Safety & Security: presente anche la FSGC al seminario UEFA

Safety & Security: presente anche la FSGC al seminario UEFA.

Nuovo seminario UEFA in materia di Safety & Security, tenutosi a Nyon e Ginevra lo scorso 13 e 14 gennaio, alla quale ha preso parte anche la FSGC. All’incontro, organizzato proprio da UEFA, erano presenti tutte le 55 federazioni affiliate con i relativi Security Officer e gli omologhi di UEFA. Per la Federcalcio di San Marino presente il Security Office Michele Raschi. Durante la due giorni, i partecipanti hanno potuto anche ascoltare ospiti e relatori in materia di sicurezza. Come quello di Frank Paauw, attuale Presidente della Federcalcio olandese, ex agente di polizia e Security Officer di UEFA che ha trattato il tema della gestione degli imprevisti e degli incidenti nei grandi eventi. Interessante anche ciò che ha riportato Oliver Strudthoff, ufficiale della polizia tedesca che è stato al comando del centro di cooperazione internazionale di polizia (IPCC) durante UEFA EURO 2024 che ha spiegato come si è svolta l’intera attività di coordinamento delle misure di sicurezza e gestione dell’evento nelle sedi di gare di tutta la Germania e per tutta la durata del torneo. I lavori sono poi proseguiti con l’analisi delle misure di gestione di ingressi e deflussi degli spettatori negli stadi durante i grandi eventi. Il caso-studio analizzato dai vari gruppi di lavoro creati per condividere le varie esperienze è stata la finale di Europa League 2024 di Dublino (Bayer Leverkusen – Atalanta).

FSGC | Ufficio Stampa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: