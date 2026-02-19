TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:24 RSM: sinergie rafforzate con la Germania in occasione del 30esimo anniversario delle relazioni diplomatiche 15:05 Vienna: delegazione sammarinese parte attiva della riunione invernale dell'OSCE PA 13:23 Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa 13:13 Leone XIV a Rimini per il Meeting: l’ultimo Papa fu Giovanni Paolo II 13:10 Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori 12:18 Presentati gli atti del Forum del Dialogo: quando la pace passa attraverso i comportamenti di ogni giorno 12:15 Padre e figlio si perdono sopra la diga di Ridracoli: recuperati in serata dal Soccorso Alpino 11:15 Board of Peace, Calenda: "Schifoso comitato d'affari, non si vedeva dai tempi di Caligola" 09:09 Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole 08:43 Gli Usa pronti a colpire l’Iran: Trump valuta attacco. Cresce la tensione
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Sakura Judo San Marino, a Forlì non solo medaglie: sul tatami cresce il carattere

19 feb 2026
Sakura Judo San Marino, a Forlì non solo medaglie: sul tatami cresce il carattere

C’è un momento, pochi istanti prima di salire sul tatami, in cui il silenzio si fa più intenso. Il cuore accelera, lo stomaco si stringe, lo sguardo cerca riferimenti. È lì che si misura davvero il lavoro fatto in palestra. Domenica 15 febbraio 2026, alla Manifestazione delle 4 Città di Forlì, gli atleti della Sakura Judo San Marino hanno dimostrato che la vittoria più grande inizia proprio da quel momento. Il bilancio sportivo parla chiaro: primo posto per Mario Righi e Gabriel Censi, secondo per Giacomo Manuzzi, terzo per Hordii Horbachov e Alessia Manuzzi. Risultati che riempiono d’orgoglio la società e confermano la qualità del lavoro svolto. Ma a dare soddisfazione alla Maestra Silvia Marocchi non sono state soltanto le medaglie, anche come hanno agito. «In gara hanno espresso molto più della tecnica», racconta. «Hanno mostrato la loro unicità, maturità, autocontrollo, fiducia». Perché il judo non è semplicemente uno sport da combattimento. È un metodo educativo nato nel 1882 dall’intuizione del professor Jigoro Kano, che non voleva formare solo atleti, ma cittadini consapevoli. In un’epoca già proiettata verso un progresso materiale sempre più rapido, Kano comprese la necessità di coltivare anche la dimensione interiore dell’essere umano. Il suo principio era rivoluzionario: non limitarsi a correggere i comportamenti, ma partire (DO, via) dalle emozioni. Imparare a riconoscerle, comprenderle e trasformarle in energia costruttiva. Un insegnamento che oggi appare più attuale che mai, in una società ricca di stimoli, ma povera di punti di riferimento solidi.