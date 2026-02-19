Sakura Judo San Marino, a Forlì non solo medaglie: sul tatami cresce il carattere

C’è un momento, pochi istanti prima di salire sul tatami, in cui il silenzio si fa più intenso. Il cuore accelera, lo stomaco si stringe, lo sguardo cerca riferimenti. È lì che si misura davvero il lavoro fatto in palestra. Domenica 15 febbraio 2026, alla Manifestazione delle 4 Città di Forlì, gli atleti della Sakura Judo San Marino hanno dimostrato che la vittoria più grande inizia proprio da quel momento. Il bilancio sportivo parla chiaro: primo posto per Mario Righi e Gabriel Censi, secondo per Giacomo Manuzzi, terzo per Hordii Horbachov e Alessia Manuzzi. Risultati che riempiono d’orgoglio la società e confermano la qualità del lavoro svolto. Ma a dare soddisfazione alla Maestra Silvia Marocchi non sono state soltanto le medaglie, anche come hanno agito. «In gara hanno espresso molto più della tecnica», racconta. «Hanno mostrato la loro unicità, maturità, autocontrollo, fiducia». Perché il judo non è semplicemente uno sport da combattimento. È un metodo educativo nato nel 1882 dall’intuizione del professor Jigoro Kano, che non voleva formare solo atleti, ma cittadini consapevoli. In un’epoca già proiettata verso un progresso materiale sempre più rapido, Kano comprese la necessità di coltivare anche la dimensione interiore dell’essere umano. Il suo principio era rivoluzionario: non limitarsi a correggere i comportamenti, ma partire (DO, via) dalle emozioni. Imparare a riconoscerle, comprenderle e trasformarle in energia costruttiva. Un insegnamento che oggi appare più attuale che mai, in una società ricca di stimoli, ma povera di punti di riferimento solidi.