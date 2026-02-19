Sakura Judo San Marino, a Forlì non solo medaglie: sul tatami cresce il carattere

C’è un momento, pochi istanti prima di salire sul tatami, in cui il silenzio si fa più intenso. Il cuore accelera, lo stomaco si stringe, lo sguardo cerca riferimenti. È lì che si misura davvero il lavoro fatto in palestra. Domenica 15 febbraio 2026, alla Manifestazione delle 4 Città di Forlì, gli atleti della Sakura Judo San Marino hanno dimostrato che la vittoria più grande inizia proprio da quel momento. Il bilancio sportivo parla chiaro: primo posto per Mario Righi e Gabriel Censi, secondo per Giacomo Manuzzi, terzo per Hordii Horbachov e Alessia Manuzzi. Risultati che riempiono d’orgoglio la società e confermano la qualità del lavoro svolto. Ma a dare soddisfazione alla Maestra Silvia Marocchi non sono state soltanto le medaglie, anche come hanno agito. «In gara hanno espresso molto più della tecnica», racconta. «Hanno mostrato la loro unicità, maturità, autocontrollo, fiducia». Perché il judo non è semplicemente uno sport da combattimento. È un metodo educativo nato nel 1882 dall’intuizione del professor Jigoro Kano, che non voleva formare solo atleti, ma cittadini consapevoli. In un’epoca già proiettata verso un progresso materiale sempre più rapido, Kano comprese la necessità di coltivare anche la dimensione interiore dell’essere umano. Il suo principio era rivoluzionario: non limitarsi a correggere i comportamenti, ma partire (DO, via) dalle emozioni. Imparare a riconoscerle, comprenderle e trasformarle in energia costruttiva. Un insegnamento che oggi appare più attuale che mai, in una società ricca di stimoli, ma povera di punti di riferimento solidi.





È proprio questo approccio che si respira durante gli allenamenti della Sakura (Fior del Ciliegio, simbolo del rinnovamento). Prima di ogni incontro, la Maestra Silvia invita i ragazzi a fermarsi, a sentire quel battito accelerato, a dare un nome a quel nodo allo stomaco. Non è paura, spiega loro: è preparazione, è pura energia vitale. Come un motore che si scalda prima della gara, il corpo si attiva per dare il meglio. L’ansia diventa desiderio, la tensione diventa concentrazione. Sul tatami si impara a cadere e a rialzarsi. Si impara che perdere non significa valere meno, ma avere un’occasione per crescere. Si scopre che il vero avversario non è chi abbiamo di fronte, ma il dubbio che a volte abbiamo dentro. In un tempo in cui spesso si cercano soluzioni rapide per rendere felici i ragazzi — una merendina pronta, uno video gioco per uno svago immediato — lo sport insegna qualcosa di più profondo e duraturo. Le ricerche mostrano che chi pratica attività sportiva con continuità sviluppa maggiore benessere fisico, equilibrio emotivo e capacità di perseguire i propri obiettivi nel lungo periodo. Alessia chiede alla Mestra di Judo: “Silvia perché se sono arrivata terza, la mia medaglia è dello stesso colore del primo, color oro? Maestra di Judo: “Da questa giornata di incontri di Judo, cosa hai imparato?” Alessia: “ho sconfitto la mia paura di farmi male!” Maestra di Judo: “Per questo è di color oro, non importa essere migliori di qualcun altro, ma essere migliore rispetto a ieri. Quindi te la meriti color oro. La medaglia più preziosa conquistata a Forlì: la consapevolezza, da parte di ogni giovane atleta, di possedere dentro di sé gli strumenti per affrontare le sfide. Le vittorie passano, le classifiche cambiano. Ma la fiducia costruita allenamento dopo allenamento resta.

