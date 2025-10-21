Sam Marino al Wuxi 2025 World Taekwondo Championships Cina: 24-31/10/2025

Sam Marino al Wuxi 2025 World Taekwondo Championships Cina: 24-31/10/2025.



Non si è ancora spenta l’eco per l’European Small State Taekwondo Championships 2025 di Riga (LET) del 02-03/10/2025 (Europei dei Piccoli Stati), nel quale i colori bianco-azzurri hanno fatto faville conquistando un oro con Thomas Albani (-51 kg), un argento con Alessandro Giovagnoli (-78 kg) e un bronzo con Federico Amati (-59 kg) e già, al termine della strada maestra, ecco l’incrocio con il più importante match dell’anno: il Wuxi 2025 World Taekwondo Championships del 24-30/10/2025 in Cina.

Il San Marino team, guidato all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan), sarà composto da: Michele Ceccaroni (Sen. -80 kg), Stefano Crescentini (Sen. -74 kg) e Federico Amati (-58 kg).

Un altro appuntamento di grande spessore (G-14) (140 punti al vincitore nel ranking mondiale) dove la scuola sammarinese di Taekwondo si farà valere con i suoi ragazzi più rappresentativi, ormai veterani dell’ottagono di gara, nonostante la presenza dei migliori atleti del pianeta.

Continuare a vincere sarà impegnativo anche se il bottino complessivo è già arrivato a 353 fra medaglie e coppe di squadra: (101 ori) - (109 argenti) - (139 bronzi) + 4 Coppe di Squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.).

Alla fine dell’anno solare, i Campionati Italiani Senior 2025 (07-09/11/2025) in Sicilia a Messina⁠.

Il Taekwondo sammarinese concede a tutti i suoi atleti che si impegnano e si allenano quotidianamente in questa nostra bellissima arte marziale e sport olimpico, grandi possibilità di realizzarsi sia in campo nazionale italiano, sia internazionale.

Si ricorda inoltre che, qui a San Marino, gli altri Maestri, che sono tutti diplomati e riconosciuti ufficialmente dalla WT (World Taekwondo Federation), saranno impegnati nelle attività di apprendimento basilare, per piccoli e grandi, amatori e agonisti, nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città Centro Studi e a Serravalle presso la Sport Domus, Palestra “Taraflex verde”.



Comunicato stampa

Taekwondo San Marino

