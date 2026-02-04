Samma Volley conquista due punti preziosi contro AVS Santarcangelo

Samma Volley conquista due punti preziosi contro AVS Santarcangelo.

Alla palestra della scuola elementare di Faetano va in scena una sfida intensa e combattuta del campionato misto tra Samma Volley e AVS Santarcangelo, squadre appaiate in classifica alla vigilia dell’incontro. Ne esce una partita di alto livello, ricca di emozioni, che premia il Samma Volley con due punti fondamentali in ottica qualificazione alla fase finale. Fin dalle prime battute l’incontro si dimostra equilibrato e combattuto, con entrambe le formazioni determinate a non concedere nulla. Il primo set vede il Samma Volley imporsi di misura 25-23, al termine di un parziale giocato punto a punto. Sull’onda dell’entusiasmo, i padroni di casa si ripetono anche nel secondo set, chiuso nuovamente a favore del Samma per 25-22, consolidando il vantaggio. Nel terzo set arriva un cambio alla regia: entra Pinna al posto di Righetti, costretto a rifiatare. Nonostante un buon avvio, il Samma Volley cede progressivamente terreno, permettendo all’AVS Santarcangelo di rientrare in partita e aggiudicarsi il set. Il quarto set si apre in equilibrio, ma una serie di punti consecutivi degli ospiti mette in difficoltà il Samma. Lo staff prova a rimettere ordine riproponendo la formazione iniziale, con il rientro di Gabrielli e Menicucci L.. La reazione c’è ed è decisa, ma il recupero non basta: Santarcangelo porta la gara al tie-break. Nel quinto e decisivo set, il Samma Volley scende in campo con grande determinazione, deciso a non lasciarsi sfuggire la vittoria. Il parziale resta combattuto fino all’ultimo, ma è il Samma ad avere la meglio, chiudendo il set 15-12 e conquistando una vittoria sofferta ma meritata. Due punti importanti in classifica per una squadra determinata, che dimostra carattere e voglia di crescere. Le prossime sfide saranno decisive per il cammino verso la fase finale del campionato.

c.s. Samma Volley

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: