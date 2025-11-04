Samma Volley inarrestabile: il Drinkteam si arrende 3-0 a Faetano

Non si ferma la corsa di Samma Volley, che nella terza giornata di campionato Libertas misto cala il tris con un convincente 3-0 ai danni del Drinkteam. Alla palestra di Faetano la squadra del Titano mostra carattere, grinta e una crescita costante, confermandosi una delle formazioni più in forma di questo inizio stagione. Il match si apre con un primo set dominato dai ragazzi di coach Brighi: Samma prende subito in mano la situazione. A infiammare il gioco è il capitano Giri, che con una serie di attacchi vincenti trascina i compagni e scuote la squadra. Ottima anche la prova di Simona Greppi, precisa e incisiva in ogni fondamentale. Il set scivola via veloce e si chiude con il miglior parziale stagionale: 25-11. Nel secondo set la gara si fa più combattuta. Brighi cambia in regia, inserendo Nicole Benedettini, Le due formazioni viaggiano punto a punto fino al 20-19, quando gli ospiti trovano il sorpasso. Ma la Samma non ci sta: rimonta, resiste ai vantaggi e con lucidità chiude il set 28-26, accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa. Nel terzo parziale il tecnico sammarinese seleziona una formazione a tre donne e tre uomini, scelta tattica che si rivela azzeccata. La squadra mantiene alta la concentrazione e, grazie anche ad un turno in battuta impeccabile di Gabrielli, piazza l’allungo decisivo. Il Drinkteam prova a reagire, ma Samma è ormai padrona del campo e chiude la pratica con un netto 25-16. Tre set, tre vittorie e tanta fiducia: Samma Volley continua a crescere e a divertirsi, pronta a proseguire la sua entusiasmante avventura in campionato.

C.s. - Samma Volley

