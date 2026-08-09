San Marino Academy Femminile: quattro Primavera aggregate alla Prima Squadra

San Marino Academy Femminile: quattro Primavera aggregate alla Prima Squadra.

Una nuova stagione di Serie B è all’orizzonte e da qualche giorno la Prima Squadra femminile ha riacceso i motori per la preparazione atletica. Il mese di agosto sarà dedicato al lavoro duro, al quale prenderanno parte anche alcune ragazze della Primavera, proprio come era avvenuto nell’estate 2025, in un percorso che, mesi più tardi, portò all’esordio in Serie B di Arianna Forcellini e Cristina Carli - e di Elisa Terenzi prima di loro. Quest’anno la pattuglia di giovanissime aggregate alla Prima Squadra comprende, oltre a Sofia Ceppari e alla stessa Cristina Carli, anche altre ragazze sammarinesi come Sofia Stifani e Greta Paone, entrambe classe 2009. “Quando mi hanno comunicato che mi sarei allenata con la Prima Squadra ero estremamente felice – fa sapere Stifani - perché si tratta di una grandissima opportunità per me. Ho fatto tutta la trafila nelle giovanili della San Marino Academy e questo è un traguardo che mi riempie di gioia e di orgoglio. Ma soprattutto mi dà la possibilità di migliorare sia a livello fisico che tecnico, potendo confrontarmi con ragazze molto forti ed esperte. Il sogno è quello di essere convocata in una partita ufficiale e magari esordire. Per adesso so che è un sogno ambizioso, però lo conservo nel cuore. E nel frattempo penso a lavorare meglio che posso.” Anche per Paone questa chiamata ha un sapore speciale: “Sono fiera e felice di poter partecipare ai lavori estivi di questa squadra, che per noi giovani sammarinesi è la più importante che ci sia a livello di club. Io e le altre ragazze abbiamo la possibilità di alzare il nostro livello in un contesto impegnativo e bellissimo. Il mister mi ha detto fin da subito di provare a ‘rubare’ qualcosa alle compagne più esperte nel loro modo di essere calciatrici. Sono ragazze con grande voglia di lavorare: spingono forte e ispirano anche noi giovani a fare altrettanto. Mi sento davvero fortunata per tutto quello che mi sta capitando e di questo ringrazio lo staff e i dirigenti. Sono cresciuta con questi colori fin da piccola ed è bello vedere che tante persone credono in me. Mi dà grande motivazione.” I citati precedenti di Forcellini, Carli e Terenzi non possono che incrementare queste motivazioni. Si tratta peraltro di giocatrici con cui Stifani e Paone non solo hanno condiviso il percorso nel settore giovanile della San Marino Academy, ma anche quello tra le file delle neonate Nazionali femminili di San Marino. “Loro sono state felicissime delle possibilità che hanno avuto l’anno scorso in Prima Squadra. – continua Stifani - Condividono con me una lunga storia nel settore giovanile. Siamo cresciute con lo stesso sogno e per questo è stato motivo di grandissima gioia, per loro, poter fare l’esordio in Serie B. Un altro sogno divenuto realtà è quello della Nazionale: io e le altre ragazze stiamo lavorando duramente per dimostrare che meritiamo le possibilità che ci vengono offerte con entrambe le maglie biancoazzurre. Stiamo facendo un bel gruppo e questo ci aiuta a tutto tondo nella nostra crescita.” Non si può negare che questo sia un periodo di intense e fitte emozioni per la generazione calcistica sammarinese di cui fanno parte Sofia e Greta. Quest’ultima, peraltro, ha anche avuto modo di constatare cosa significhi segnare con la maglia della Nazionale.“Penso che sia un grande onore poter rappresentare il proprio Paese sia con il club che con la Nazionale. Cerchiamo di dare il massimo per portare il nome di San Marino sempre più in alto. Da piccola non mi sarei mai aspettata di avere tutte queste chance: ora la gioia è immensa e si fa anche fatica a fermarsi per godersela un po’. Quando però ce n’è la possibilità ci si rende conto che è qualcosa di grande ciò che sta capitando a me e alle mie compagne tra Nazionale e San Marino Academy. Di questo sono veramente felice e grata, anche perché mi dà la possibilità di creare legami forti e di crescere non solo come calciatrice, ma anche come persona.” – conclude la giocatrice biancoazzurra.



c.s. Ufficio Stampa San Marino Academy



I più letti della settimana: