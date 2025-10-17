San Marino Academy: le Under 15 vogliono la terza, Under 16 attesi dalla Ternana

SETTORE FEMMINILE

Ancora ferme le ragazze della Primavera 2, questa volta per la sosta del campionato. Dunque, il fine settimana è riempito dagli impegni ufficiali delle altre formazioni femminili, ad iniziare, in ordine di tempo, dalle Under 12, in campo al sabato per la 4° giornata della Fase Autunnale. Inizia la San Marino Academy 2 con la sfida delle 15:00 contro il Faetano/Libertas; a seguire, sul medesimo green, le ragazze della San Marino Academy 1, che dovranno vedersela (alle 16:45) con il Cailungo Bianco. In settimana le due formazioni Under 12 della San Marino Academy si sono sfidate per il derby della 3° giornata. Ha avuto la meglio complessivamente la squadra 1, che si è aggiudicata la prima, la seconda e la quarta frazione di gioco, mentre la terza si è chiusa a reti bianche. Particolarmente ispirata Gaia Gasperoni, che ha segnato quattro gol. Gli altri recano le firme di Nora Stefanelli e Beatrice Sartini, mentre per la San Marino Academy 2 l’unica marcatura del pomeriggio è stata quella di Maya Merli. L’aggregato ha detto 4-1. Tornando al fine settimana, sia le Under 17 che le Under 15 saranno chiamate a afre gli onori di casa. Inoltre, le due squadre giocheranno in contemporanea, ossia alle 10:30 della domenica mattina. Le Under 17 cercheranno un pronto riscatto nel match di Acquaviva contro il Fossolo 76; le Under 15, invece, puntano alla terza vittoria su tre: sulla loro strada, a Faetano, si parerà la Vis RF Faventia.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali Tornano in campo dopo il turno di riposo gli Under 16, prossimi a far visita alla Ternana. I ragazzi di Bonesso e i pari età umbri incroceranno gli scarpini sabato alle 14:00. Un’ora dopo avrà inizio l’impegno casalingo della Primavera 4, che contro le Dolomiti Bellunesi continuerà la propria caccia ai primi punti stagionali. Si gioca in questo caso all’Ezio Conti di Dogana. Domenica le formazioni Under 15 e Under 17 saranno in visita al Lumezzane. Sia la squadra di Nicolini che quella di Vanni daranno inizio alle ostilità alle 14:00. Campionati provinciali e regionali Non giocano gli Under 15 Provinciali “B”, mentre lo faranno – e in casa – i ragazzi della formazione “A”, chiamati a misurarsi domenica con la Dea Rimini (Domagnano, ore 10:30). Sarà, questo, uno dei pochi incontri casalinghi del programma delle giovanili maschili. Un altro riguarda gli Esordienti Provinciali “B”, che domenica riceveranno a Montegiardino il Città di Cattolica (ore 10:30). La squadra “A” sarà invece impegnata sul campo della Vis Novafeltria, sempre domenica ma alle 10:00. Quanto alle due formazioni dei “Professionisti”, il navigatore satellitare, domenica, sarà impostato sulla città di Reggio Emilia. La Reggiana infatti attende i ragazzi di Mastini e di Di Spirito, impegnati – rispettivamente – alle 13:15 e alle 13:00. Restando nel programma domenicale, gli Under 17 Provinciali saranno in visita alla Vis Novafeltria, che attende i ragazzi di Giannini alle 10:30. Sabato gli Under 19 Provinciali di Baschetti cercheranno di cancellare la battuta d’arresto del turno precedente procacciandosi punti sul campo del Verucchio. Si gioca alle 15:00, stesso orario nel quale verrà emesso il fischio d’inizio di Tropical Coriano – San Marino Academy, gara valevole per la 6° giornata del campionato regionale Under 18. Si diceva dei pochi incontri casalinghi che caratterizzano il fine settimana delle giovanili maschili. Detto di Primavera 4, Esordienti “B” e Under 15 Provinciali “A”, l’altro è quello che, sabato, vedrà gli Under 14 Provinciali ricevere il Morciano. In questo caso si gioca a Montegiardino alle 16.00.

