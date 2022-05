San Marino al campionato regionale AICS

Domenica 22 Maggio si è concluso, dopo sei settimane di competizioni, il campionato regionale AICS di pattinaggio artistico che ha visto scendere in pista a Cavriago in provincia di Reggio Emilia le atlete Martina Maggiore, Anna Battistini ed Eleonora Della Valle. Le Atlete che si sono trovate a dover gareggiare in una pista scivolosa a cui non erano abituate hanno tuttavia affrontato le difficoltà dei loro dischi con precisione. Per Martina e Anna, entrate da poco nel gruppo agonistico, questa competizione è stata la prima gara fuori territorio ed hanno portato a casa rispettivamente il quattordicesimo e il diciassettesimo posto; per Eleonora ha giocato invece l’emozione per un fermo forzato dalle gare, causa pandemia, ed è stata penalizzata per un errore tecnico che l’ha fatta scendere in diciannovesima posizione. La prossima settimana si svolgerà il Trofeo Tre Torri che vedrà scendere in pista gran parte delle atlete sammarinesi che si confronteranno con atlete di altre società della Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. Sarà un’occasione per raccogliere fondi per il progetto in MEMORIA DI ELLY e per farlo conoscere.

