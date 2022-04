San Marino al Linz Austrian Young Championship

Dopo diversi anni dì assenza la squadra nazionale giovanile sammarinese è tornata a Linz nel prestigioso torneo internazionale giovanile, con il team più giovane degli under 11, dopo cinque intense giornate dì gare, il grande risultato è arrivato per merito dì Pietro Bologna, la giovane promessa sammarinese nel singolo maschile Challange è arrivato in finale sconfitto solo dal n. 1 l’austriaco Gdanes, buona la prova anche dì Loris Ceccoli che si è piazzato nei primi otto, nella gara a squadre quarto posto finale dei sammarinesi che dopo le belle vittorie contro Repubblica Ceka 3:1 ed Austria 3:0, con la sconfitta dì misura per 3:2 contro la Moldova hanno visto svanire il podio, molto soddisfatto il coach Claudio Stefanelli della prestazione dei suoi giovanissimi atleti che sottolinea le tredici partite vinte da Pietro Bologna contro pongisti provenienti da tutta Europa.

Cs Claudio Stefanelli