San Marino al WTT Youth Contender Lignano

Sono numerosi i giovani pongisti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato dal 10 al 13 novembre alla tappa italiana del circuito WTT Youth Contender che si è disputato a Lignano Sabbiadoro, presenti anche le due giovani promesse sammarinesi Pietro Bologna e Loris Ceccoli seguiti dal coach Claudio Stefanelli, entrambi tredicenni hanno partecipato alle gare under 13 ed under 15, Pietro Bologna ha lasciato un bel segno della sua partecipazione, nella gara under 13 batte in girone l’italiano Camporeale e il pongista dello Sri Lanka Taawi ed entra nei primi 20, in tabellone viene sconfitto da Pop, forte pongista rumeno poi terzo classificato, nell’under 15 perde il match iniziale contro l’italiano Trevisan testa di serie n. 4 poi secondo classificato, ma poi in un incontro tiratissimo batte il forte difensore slovacco Brece ed entra in tabellone con i migliori, sconfitto dall’israeliano SEREF, Loris Ceccoli non è invece riuscito a passare i gironi di qualificazione vincendo solo dei set parziali.