San Marino Athletics Academy al Meeting nazionale giovanile a Palmanova

Trasferta all’insegna del gemellaggio sportivo che vede la San Marino Athletics Academy e il GS Natisone collaborare all’insegna della crescita sportiva dei due sodalizi. Due sodalizi sportivi, accomunati da una sola passione: l’atletica leggera declinata in tutte le sue sfaccettature : dalle discipline della pista alla corsa campestre, passando dalla corsa in montagna. In occasione del Meeting Nazionale del 1 maggio a Palmanova, gli atleti dalla categoria ragazzi/e a quella assoluta hanno potuto conoscersi e scambiarsi esperienze. I migliori risultati tecnici registrati dagli atleti sammarinesi sono stati Valeria Zanna che ha corso i 60m in 9’’05, Sarah Nilo Gomes che ha balzato nel triplo a 9.13m e Anastasia Zanotti, nel salto in lungo, che ha ottenuto la misura di 3.88m. Nei maschi, Daniel Lotti ha corso i 60m in 8’’84, mentre Michele Balzan ha lanciato il peso da 2 kg a 8.93m. Nella categoria Promesse, il ventunenne Probo Benvenuti, in piena preparazione per i campionati assoluti, ha corso i 100m in 11’’32, avvicinando il personale.

