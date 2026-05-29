San Marino – Bangladesh: info viabilità e biglietteria

Si rende noto che, in occasione della sfida amichevole tra le Nazionali di San Marino e Bangladesh della prossima settimana, saranno chiusi al traffico veicolare con divieto di sosta:

- Via Barone Pierre De Coubertin (compresi i parcheggi P1 e P2) dalle ore 00:01 di giovedì 4 giugno alle ore 23:59 di venerdì 5 giugno

- Piazzale Giovanni Paolo II:

- in prossimità alla palestra “Alessandro Casadei” dalle ore 00:01 di giovedì 4 giugno alle ore 12:00 di sabato 6 giugno

- nella restante porzione del Piazzale dalle ore 07:00 alle ore 22.00 di venerdì 5 giugno In più, sarà prevista circolazione a senso unico di marcia (salvo chiusura totale per esigenze di ordine pubblico) in Via Rancaglia con direzione Via Ponte Mellini – Strada La Ciarulla (dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Strada La Ciarulla) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 di venerdì 5 giugno. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Si comunica inoltre che venerdì 5 giugno, giorno dell’incontro fra San Marino e Bangladesh, la biglietteria del San Marino Stadium sarà chiusa.

c.s. FSGC









