TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

San Marino – Bangladesh: info viabilità e biglietteria

29 mag 2026
©FSGC
©FSGC

Si rende noto che, in occasione della sfida amichevole tra le Nazionali di San Marino e Bangladesh della prossima settimana, saranno chiusi al traffico veicolare con divieto di sosta:
- Via Barone Pierre De Coubertin (compresi i parcheggi P1 e P2) dalle ore 00:01 di giovedì 4 giugno alle ore 23:59 di venerdì 5 giugno
- Piazzale Giovanni Paolo II:        
     - in prossimità alla palestra “Alessandro Casadei” dalle ore 00:01 di giovedì 4 giugno alle ore 12:00 di sabato 6 giugno
     - nella restante porzione del Piazzale dalle ore 07:00 alle ore 22.00 di venerdì 5 giugno In più, sarà prevista circolazione a senso unico di marcia (salvo chiusura totale per esigenze di ordine pubblico) in Via Rancaglia con direzione Via Ponte Mellini – Strada La Ciarulla (dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Strada La Ciarulla) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 di venerdì 5 giugno. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Si comunica inoltre che venerdì 5 giugno, giorno dell’incontro fra San Marino e Bangladesh, la biglietteria del San Marino Stadium sarà chiusa.

c.s. FSGC





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport