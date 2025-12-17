San Marino capitale mondiale degli sport da combattimento

La Repubblica di San Marino si prepara a diventare per due giorni, il centro nevralgico degli sport da combattimento internazionali. Il Fight Clubbing World Championship 2025 ha infatti ufficializzato il programma della tappa sammarinese, confermando la presenza di atleti professionisti provenienti da 14 Paesi diversi, pronti a sfidarsi sul ring in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Il prossimo 20 dicembre 2025, il Multieventi Sport Domus ospiterà una serata di altissimo livello tecnico e spettacolare, capace di richiamare l’attenzione di appassionati, semplici curiosi, addetti ai lavori e pubblico internazionale. Un evento che segna un nuovo capitolo nella storia del circuito Fight Clubbing e che consolida il ruolo di San Marino come palcoscenico credibile per competizioni sportive di caratura mondiale. La main card, ovvero la scaletta ufficiale degli incontri, presenta match di assoluto prestigio, con atleti di fama internazionale pronti a contendersi tre titoli mondiali. Un programma che conferma l’alto profilo agonistico della manifestazione e l’ambizione di portare sul Titano uno spettacolo sportivo all’altezza dei grandi eventi internazionali. La presenza simultanea di così tante nazionalità sul ring non è solo un dato sportivo, ma un segnale forte: San Marino si afferma come luogo di incontro tra culture, discipline e stili diversi, dimostrando la propria capacità organizzativa e il proprio appeal nel panorama globale degli sport da combattimento. Un risultato che rafforza l’immagine della Repubblica come destinazione aperta, dinamica e pronta ad accogliere eventi di primo piano. L’evento sarà trasmesso in diretta mondiale su DAZN, offrendo una vetrina internazionale senza precedenti e contribuendo a valorizzare il territorio anche sotto il profilo turistico e mediatico. I biglietti per assistere dal vivo alla serata sono disponibili sul circuito TicketOne e presso Mondo Immagine Travel di Serravalle, punto di riferimento ufficiale per il pubblico sammarinese e internazionale.



