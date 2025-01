San Marino conquista l'Oriente a bordo di un mito italiano

Un’impresa audace, un connubio tra storia e avventura, una nuova pagina nell’annale dell’automobilismo sportivo. Per la prima volta, l’iconica Fiat 500, simbolo del motorismo popolare italiano, affronterà l’epica Pechino-Parigi, una delle competizioni per auto storiche più impegnative al mondo. A guidare l’inedito viaggio, un equipaggio in parte sammarinese e in parte composto da veterani esperti italiani, animato da una profonda passione per i motori. L’iniziativa, oltre a rappresentare una sfida sportiva di elevato livello, assume un significato particolare per la Repubblica di San Marino, poiché sarà la prima volta che una vettura con targa del Titano solcherà le strade della leggendaria competizione. La vettura, una Fiat 500 R immatricolata nel 1973 e appartenente a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, è stata ribattezzata con un nome speciale: Lucia, come la figlia. “Lucia” è stata appositamente preparata per affrontare le insidie di un percorso che si snoda attraverso deserti, steppe e impervie strade sterrate. Al fianco di Pedini Amati, lungo il proibitivo itinerario, ci sarà Stiven Muccioli, imprenditore dinamico e CEO della fintech BKN301, anch’egli appassionato di motori e determinato a portare a termine una prova di resistenza umana e meccanica. Ad accompagnare e ad alternarsi durante il tragitto assieme alla coppia sammarinese ci saranno il giornalista professionista Roberto Chiodi e il chirurgo dentista Fabio Longo che, al termine della gara, avranno collezionato in due ben sette partecipazioni, diventando così i “decani della Pechino-Parigi”. La storica vettura, uno dei 4.250.000 esemplari prodotti, si troverà a competere con veicoli ben più potenti e performanti, in una sfida nella sfida. L’organizzazione prevede tappe giornaliere di circa 450 km, senza alcuna forma di assistenza programmata, mettendo a dura prova l’affidabilità dei mezzi e la capacità di adattamento degli equipaggi. A bordo della piccola 500, oltre ai due piloti, troveranno posto attrezzature essenziali come ricambi, almeno due ruote di scorta, estintore, riserva d’acqua, dispositivi di navigazione satellitare, mappe, road book, provviste di cibo, apparecchiature di ripresa video, tenda e materassini per le 5-6 notti previste in bivacco negli attraversamenti di steppe e deserti. Si tratta di un rally FIVA, dove per vincere si corre al limite (e facendolo si rischia di danneggiare seriamente il mezzo) su piste difficili pure per cammelli e capre. La preparazione richiesta, la solidità delle vetture, l’impossibilità di avere assistenza (a differenza di rally come la Dakar, dove ogni sera i team hanno a disposizione camion-officina), l’anzianità delle vetture e la lunghezza del tragitto e della gara stessa ne fanno “l’Everest dei rally”. Non si tratta di un viaggio turistico, ma del limite estremo del motorismo sportivo con macchine di almeno 50 anni! Farlo con una 500 con targa sammarinese, dà il senso al claim “oltre ogni immaginazione”. La partecipazione di un’auto così iconica alla Pechino-Parigi 2025 suscita grande interesse sia a livello nazionale che internazionale. L’iniziativa, infatti, rappresenta un omaggio alla storia dell’automobile e un’esaltazione dello spirito di avventura che da sempre anima gli appassionati di motori. “Si avvicina la partenza della corsa più bella ed antica del mondo, la Pechino-Parigi 2025 – commenta Pedini Amati – e la nostra 500 si sta rifacendo il look. Ne vedremo delle belle”. Gli fa eco Stiven Muccioli: “Supportare la Pechino-Parigi è la testimonianza tangibile del nostro impegno verso l'innovazione e la capacità di superare i limiti. Vedere una leggenda come la Fiat 500, affrontare un percorso tanto impegnativo, con un equipaggio sammarinese, incarna perfettamente lo spirito che guida BKN301: osare, sperimentare e abbracciare nuove sfide”. Dichiarazioni cariche di entusiasmo e di attesa, per un’impresa che si preannuncia memorabile. La Pechino-Parigi 2025 non sarà solo una gara, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura e la meccanica, un’ode all’ingegno umano e alla passione per i motori. Perché per arrivare lontano, non servono solo i “cavalli”, ma soprattutto cuore e tenacia.

Cs Pechino-Parigi