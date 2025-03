San Marino e Regione Toscana si tingono di pace: Colors For Peace2025, l’impegno sportivo che unisce

In una cornice artistica e culturale senza eguali, si è svolta oggi presso la sede della Presidenza della Regione Toscana, la presentazione dell’edizione 2025 dell’appuntamento internazionale “Colors For Peace”. L’evento, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori della convivenza pacifica e sul potere di unificare dello sport, ha visto la partecipazione attiva del Segretario allo Sport, Rossano Fabbri, affiancato da Arianna Scarpellini, Membro del Consiglio Direttivo di Colors For Peace. La manifestazione, accolta con entusiasmo dalla comunità internazionale e dai rappresentanti istituzionali, si inserisce in un contesto globale in cui, mentre il mondo corre verso i conflitti, San Marino e lo sport sammarinese tengono lo sguardo ben puntato verso la pace. In occasione della presentazione del nuovo Direttivo, degli eventi 2025 e del relativo staff internazionale, i protagonisti hanno ribadito l’impegno costante a promuovere un connubio di iniziative umanitarie e sportive che rafforzino il tessuto sociale. L’iniziativa, che sottolinea la forza rigeneratrice dei colori come simboli di speranza e rinascita, assume un significato ancor più profondo in un’epoca in cui la tensione sta dominando la scena mondiale. Lo sport, infatti, si configura come un ponte capace di connettere generazioni, culture e territori, rappresentando il fondamento di quella che il Segretario Fabbri ha definito “la più autentica vittoria: quella della pace”. «In un momento storico in cui il caos sembra prevalere, noi crediamo fermamente che lo sport sia il mezzo più efficace per coltivare la speranza e costruire un domani migliore – ha dichiarato il Segretario Fabbri – trasformando la passione in un’azione concreta che rafforza il tessuto sociale e trasforma le energie dei giovani in impegno civile. Grazie a voi, l’attenzione del mondo è riportata sui temi veri e concreti, come la salute e l'impegno quotidiano che dobbiamo riservare ai bambini, soprattutto a quelli vittime delle devastanti conseguenze dei conflitti». Durante la giornata, relatori di prestigio e artisti internazionali hanno illustrato come, attraverso il linguaggio universale dello sport, sia possibile superare le barriere dell’odio e dell’intolleranza, gettando le basi per una società in cui il dialogo e il rispetto reciproco siano i veri protagonisti. Colors For Peace 2025, pertanto, si configura come partner ideale dello sport sammarinese, quale emblema di sviluppo basato sui valori della pace, dell’inclusione e della solidarietà.

