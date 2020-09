San Marino e-Sports Association: "San Marino Rtv media partner della Esports World Championship"

Per tutta la durata della competizione mondiale (IeSF Esports World Championship: Eilat 2020), a partire dalle qualifiche nazionali che si terranno il 19/20 settembre 2020, la San Marino RTV sarà media partner di SMeSPA. La tv di stato sammarinese si occuperà di trasmettere sui propri canali ogni fase del torneo, e ospiterà anche i National Qualifiers all’interno degli studi televisivi. Ricordiamo che il termine massimo per le iscrizioni ai due tornei di qualifica nazionale (di PES 2020 e Tekken 7) è fissato per venerdì 11 settembre 2020. Tutte le informazioni, così come i moduli di iscrizione, sono disponibili sul nuovo sito ufficiale: smespa.com/nazionale

c.s. San Marino e-Sports Association

