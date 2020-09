San Marino Ekiden e San Marino Marathon pronte al via Iscrizioni aperte fino alle ore 18 di sabato 26 settembre. Confermato il programma del week end. Attenzione massima alla sicurezza con il protocollo FIDAL e i precetti del Decreto 147

San Marino Ekiden e San Marino Marathon pronte al via.

È partito il conto alla rovescia per la prima San Marino Ekiden Marathon e la prima San Marino Marathon 2020. Due eventi sportivi di caratura nazionale che stanno riscontrando tanto interesse da tutta Italia. Viste le attuali iscrizioni, che preannunciano una sfida entusiasmante tra gli oltre 80 team della Ekiden e gli oltre 100 maratoneti individuali, e le numerose richieste la chiusura delle iscrizioni è stata posticipata alle ore 18.00 di sabato 26 settembre o fino ad esaurimento pettorali. Entrambe le maratone si terranno domenica 27 settembre e fanno parte del programma della Wellness Week 2020: la kermesse dedicata a benessere, fitness, sport, movimento all'aria aperta, sana alimentazione, arte, storia e cultura. Un grande calendario di iniziative, dal 24 al 27 settembre, in tutta la Romagna per vivere e scoprire il distretto del Wellness e le sue eccellenze, dalla costa all'entroterra, dalle grandi città ai borghi. La San Marino Ekiden Marathon è la maratona a staffetta originaria del Giappone che vede in gara squadre formate da 5 atleti sulla distanza tradizionale di 42,195 km suddivisa in 5 diverse frazioni (5,9 km + 11,8 km + 5,9 km + 11,8 km + 6,795 km). A grande richiesta è stata introdotta anche la San Marino Marathon 2020 - special edition, competizione che si snoda, così come la Ekiden, sullo spettacolare circuito cittadino di 5,9 km nel cuore della Repubblica di San Marino, che permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia, attraversa il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola. La partenza della Maratona “Ekiden” a staffetta è prevista alle 9:30 mentre quella della Maratona individuale è prevista alle 9:35, entrambe dall’antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore. I partecipanti dovranno completare il circuito 7 volte, più una variante di 895 metri, per completare la distanza di 42,195 km. Per tutta la durata dell’evento tanta musica con Dj set e lo street food a Km0 nel centro storico di Borgo Maggiore. Al termine del programma sportivo, la tradizionale cerimonia di premiazione sul podio in Piazza Grande.

Confermata l'attenzione massima alla sicurezza con l’adozione del protocollo FIDAL, con lo start in griglia di partenza dei concorrenti, e con le prescrizioni introdotte nella Repubblica di San Marino con il Decreto n. 147 che prevedono l’utilizzo della mascherina nelle fasi pre e post gara, dove non sia possibile la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone, e le prescrizioni individuali di igiene più comuni. Inoltre è garantita l’assistenza tecnica e medica per tutti i partecipanti, oltre alla presenza di 3 defibrillatori (forniti da RSM111) sul percorso di gara, uno ogni 2 km, rendendo così l'evento sportivo cardio-protetto. Per iscriversi e consultare il programma completo è possibile accedere al sito web www.tfsanmarino.com. Inoltre sono disponibili offerte speciali riservate ai partecipanti e loro accompagnatori per chi desidera sfruttare l’occasione per fare un avvincente week end con soggiorno a San Marino e speciali visite guidate nel centro storico. Maggiori info sul sito web www.sanmarinoreservation.com/san-marino-ekiden2020. II percorso della San Marino Ekiden Marathon 2020 è visibile su Garmin Connect (bit.ly/SanMarinoEkiden-GarminConnect) e su Strava (bit.ly/SanMarinoEkiden-Strava). Dalla società sportiva Track&Field San Marino va un particolare ringraziamento alla Giunta di Castello di Borgo Maggiore con cui viene condivisa l'organizzazione, alle Segreterie di Stato patrocinanti, alle Forze dell'Ordine sempre al servizio della comunità e della sua sicurezza, agli sponsor (TitanCoop, Audi Reggini, MVP Sport, Montegiardino Miele, The Space, Seriset, L'Artistica, Giulietti KM0, San Marino Rtv, Fixing, EnerGreen, PRB, Odon Fisioterapia, LaSplendor, RSM111 e CARISP) e a tutti i volontari della Track&Field senza i quali non sarebbe possibile organizzare simili eventi.

ISCRIZIONE TEAM ALLA SAN MARINO EKIDEN MARATHON 2020

La squadra deve essere composta da 5 concorrenti e i team possono essere interamente maschili, interamente femminili o misti. La quota d’iscrizione per l’edizione 2020 della SAN MARINO EKIDEN MARATHON (Maratona a staffetta) è di Euro 75,00 (settantacinque/00) a squadra e comprende per ogni concorrente: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi. L’iscrizione del TEAM alla SAN MARINO EKIDEN MARATHON, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente online, entro le ore 18:00 del 26 settembre 2020, fino ad esaurimento pettorali di gara, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (clicca qui per scaricare il file Excel) ed inviandolo all’email tfsanmarino@gmail.com. La classifica generale della SAN MARINO EKIDEN MARATHON terrà conto dell’ordine di arrivo del quinto concorrente frazionista di ogni TEAM giunto al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva. I primi tre TEAM maschili, i primi tre TEAM femminili e i primi tre TEAM misti verranno premiati alle 14:30 sul podio allestito in Piazza Grande. Media partner dell’iniziativa SAN MARINO EKIDEN MARATHON è San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali, immagini e classifiche integrali.

ISCRIZIONE INDIVUALE SAN MARINO MARATHON 2020 - SPECIAL EDITION

La quota d’iscrizione per l’edizione 2020 della SAN MARINO MARATHON - Special Edition (Maratona individuale) è di Euro 25,00 (venticinque/00) a persona e comprende per ogni concorrente: la t-shirt tecnica, la medaglia di partecipazione, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi. L’iscrizione, con i dati personali, potrà essere fatta, entro le ore 18:00 del 26 settembre, fino ad esaurimento pettorali di gara, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni

REGOLAMENTI disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com CRONOMETRAGGIO e CONTROLLI: Cronometraggio elettronico ENDU-MySdam e controlli lungo il percorso. RISTORI: Ristoro in piazza Grande. ASSISTENZA: Servizio medico con ambulanza e presenza di 3 defibrillatori sul percorso di gara, uno ogni 2 km. RESPONSABILITÀ: Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei partecipanti e per quanto possa accadere a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione. I concorrenti devono attenersi alle norme vigenti del codice della strada.



