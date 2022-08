San Marino Ekiden Marathon 2021: cresce l'attesa per la maratona a staffetta per team e individuale

San Marino Ekiden Marathon 2021: cresce l'attesa per la maratona a staffetta per team e individuale.

Domenica 4 settembre, due eventi sportivi di caratura nazionale che stanno riscontrando tanto interesse da tutta Italia, dopo il grande successo delle ultime due edizioni: la San Marino Ekiden Marathon, maratona a staffetta per team, anche amatoriali, di 5 concorrenti, e la San Marino Marathon, maratona individuale per atleti. Le iscrizioni sono aperte on-line fino al 31 agosto, sul sito web: www.tfsanmarino.com

Maratona individuale e a staffetta si svolgeranno su un circuito di 6 km, con partenza, zona cambio staffetta e arrivo tutti concentrati in piazza Grande, nel castello di Borgo Maggiore, nel cuore della Repubblica di San Marino. Il percorso, interamente asfaltato, non particolarmente impegnativo dal punto di vista delle altimetrie, si snoda lungo le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia per 500 mt, attraversa per 4 km il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e include il passaggio “vista mare”, lungo 1 km, sulla strada panoramica Sottomontana, fino al passaggio nelle contrade cittadine del castello di Borgo Maggiore per i restanti 500 mt. La partenza sarà alle 9.00 di domenica 4 settembre in Piazza Grande nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore. La differenza la faranno le distanze percorse dai singoli concorrenti. La maratona a staffetta Ekiden infatti prevede che a percorrere la mitica distanza di 42,195 km sia una squadra composta da 5 concorrenti. Ognuno di loro corre una frazione: 6,03 km il primo; 12,06 km il secondo; 6,03 km il terzo; 12,06 km il quarto; 6,015 km l'ultimo concorrente del team. Sarà possibile gareggiare anche individualmente nella Marathon completando i 7 giri del percorso. Prevista anche la possibilità di correre o camminare sul percorso di gara, iscrivendosi alla non competitiva di 6 km oppure 12 km.

L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa. “Si tratta di un format molto coinvolgente - ha raccontato il presidente T&F Samuele Guiducci - che permette la partecipazione ad ogni genere di concorrente. Accanto a tanti runner di primo livello, stiamo avendo tante iscrizioni da team amatoriali e da team aziendali.”. Presente alla conferenza stampa anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “Eventi sportivi ben organizzati come la San Marino Ekiden Marathon riescono a valorizzare e far ammirare il territorio della Repubblica di San Marino. Anche in questa occasione - ha dichiarato - non posso che esprimere soddisfazione per iniziative come questa che mettono al centro la salute, lo sport, la sostenibilità e la visibilità di San Marino all’estero”. “Per noi è motivo di vanto - ha aggiunto il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini - accogliere questa manifestazione all’interno del nostro Castello. Speriamo sia una festa per tutti e che sia l’occasione per far conoscere il nostro splendido Borgo Patrimonio Unesco a tante persone”. Il Presidente della FSAL - Federazione Sammarinese Atletica Leggera - Mauro Santi ha confermato il pieno sostegno all'organizzazione con l'omologazione della competizione e la presenza dei giudici di gara federali.

c.s. Track&Field San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: