San Marino: gli stadi di Acquaviva e Montecchio rinnovano l’illuminazione in chiave sostenibile con Signify

Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, ha curato il restyling illuminotecnico degli stadi di Acquaviva e di Montecchio a San Marino, promosso dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e realizzato da Rinaldi Impianti e Gruppo EDIF al fine di migliorare i livelli di illuminamento e incrementare l’efficienza energetica. Lo stadio di Acquaviva, inaugurato nel 2019, rappresenta una delle strutture più moderne del panorama calcistico sammarinese, con una capienza di oltre 700 spettatori, uno spazio dedicato alla tribuna stampa e tre box TV. Lo stadio di Montecchio, invece, vanta una lunga tradizione e, dopo essere stato riconvertito a sintetico nel 2008, ha ospitato eventi nazionali e internazionali, arricchendosi negli anni di nuove infrastrutture e di una tribuna per 600 persone. L’intervento illuminotecnico realizzato da Signify permette ora a entrambi gli impianti di accogliere pubblico e atleti in un’atmosfera più emozionante e sostenibile, valorizzando ogni evento e garantendo al contempo un significativo risparmio energetico. La prima importante opportunità per apprezzare il nuovo impianto di illuminazione degli stadi sammarinesi è arrivata con il Fase Finale della UEFA Regions’ Cup 2024-25, la prestigiosa competizione organizzata dall’UEFA e riservata alle selezioni regionali dilettantistiche di tutta Europa. Le partite, trasmesse in diretta streaming, hanno avuto luogo proprio negli stadi di Acquaviva e Montecchio che, grazie alle nuove soluzioni illuminotecniche, hanno regalato un’esperienza ancora più spettacolare sia agli atleti sia al pubblico presente e agli spettatori da casa. “Per la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio è motivo di grande orgoglio lavorare con una realtà internazionale e strutturata come Signify: questo dimostra l’attenzione che dedichiamo ai dettagli e la capacità della Federazione di relazionarsi con partner di alto livello. La scelta di rinnovare l’illuminazione degli impianti federali, che ospitano competizioni nazionali, partite del settore giovanile e importanti tornei internazionali, nasce dal desiderio di garantire una qualità superiore, ottenere un risparmio energetico e promuovere la sostenibilità attraverso le nuove tecnologie LED. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questi obiettivi, con il 90% degli impianti già rinnovati, e di averlo fatto insieme a Signify. Il nostro impegno, però, continua: il lavoro non è ancora finito” – ha dichiarato Andrea Nardoni, Coordinatore Amministrativo e Responsabile delle Aree Marketing e Commerciale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. Complessivamente Signify ha installato 84 proiettori ArenaVision BVP428 da 1500W, suddivisi tra i due stadi: 40 ad Acquaviva e 44 a Montecchio. Grazie a questi nuovi apparecchi, il consumo energetico per l’illuminazione si è ridotto a 60,11 kW per lo stadio di Acquaviva e a 66,26 kW per quello di Montecchio. Rispetto ai vecchi impianti, che superavano rispettivamente gli 80 kW e i 100 kW, i nuovi apparecchi consentono un risparmio energetico a pieno regime pari al 25% per il primo stadio e al 33% per il secondo. Oltre alla significativa riduzione dei consumi, sia lo stadio di Acquaviva che quello di Montecchio raggiungono ora un livello di illuminamento orizzontale superiore ai 500 lux, assicurando così standard qualitativi elevati per tutte le attività sportive ed eventi ospitati. “Siamo particolarmente orgogliosi del rinnovamento dell’illuminazione realizzato negli stadi di Acquaviva e Montecchio, perché dimostra che anche impianti di dimensioni contenute possono accogliere soluzioni avanzate, coinvolgenti e sostenibili. Questo progetto ha migliorato l’esperienza sportiva e l’efficienza energetica, consentendoci di contribuire concretamente con la nostra tecnologia ad un abbattimento dei consumi significativo che, a pieno regime, è pari al 25 e al 33% nei due stadi” – ha dichiarato Andrea Bernardini, Commercial Leader settore Public di Signify Italia.

