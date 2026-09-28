San Marino Golf: Aisha Nouioui fa 100!

Eccezionale risultati per la giovanissima golfista sammarinese che a soli 16 anni entra nelle prime 100 dell'ordine di merito italiano, prima sammarinese a farlo nella storia di questi sport. L'ordine di merito è la classifica delle migliori dilettanti della penisola, stilata in base ai risultati ottenuti ai campionati italiani e alle gare nazionali che si disputano sulla distanza delle 36 o 54 buche. Aisha nel 2026 ha collezionato una serie impressionante di ottimi piazzamenti per un totale di 107 punti tra cui spiccano i 25 conquistati con l'eccellente 7 posto alla prestigiosa gara di Asolo. Con la stagione agonistica 2026 agli sgoccioli probabilmente potrà disputare solo un altro paio di gare entro l'anno, da affrontare con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il già ottimo ranking raggiunto. Essere tra le prime 100 significa anche che la sua presenza alle varie gare ne potrà aumentare il prestigio, con il meccanismo delle categorie, e quindi i punti assegnati ai partecipanti rendendola ricercata dai club organizzatori.

C.s. San Marino Golf







