San Marino Golf Club, ottime prestazioni degli under 18 a Ferrara.

Si è svolta Domenica 30 ottobre, presso il C.U.S. Golf Ferrara, la finale interregionale del Torneo Federale Giovanile "Teodoro Soldati", a cui hanno partecipato 34 ragazzi under 18 di Marche, Emilia Romagna e ben 7 atleti del San Marino Golf Club. Grandissima soddisfazione per i risultati ottenuti dai ragazzi bianco azzurri, tutti under 14, ed in particolare per il secondo posto femminile, sia nella classifica lorda sia netta, della dodicenne Aisha Nouioui, battuta solo dalla quindicenne Bianchi Emma del Golf Club di Parma, e nella classifica netta l’ottimo terzo posto della coetanea Anita Masini e il quinto posto a pari merito di Bianca Maria Gardini ed Eleonora Gaidella. I ragazzi hanno brillato nella classifica netta con il secondo posto di Lorenzo Ferrari Fusaglia, il sesto di Nicolò Gattei ed il decimo di Sampad Bartoletti Stella. Ora l’attenzione del club sammarinese è già volta alla prossima importante gara federale del 5 e 6 novembre che porta il Campionato Giovanile Italiano al Riviera Golf di Cattolica. Tutti cercheranno di dare il massimo per chiudere in bellezza un’annata che ha visto una notevole crescita del settore giovanile di cui la Federazione Sammarinese è estremamente orgogliosa per i risultati e, soprattutto, per la maturità sportiva raggiunta.

