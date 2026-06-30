San Marino Golf Club partecipa ai Campionati Internazionali Giovanili in Slovenia

Grande soddisfazione per Federazione Sammarinese Golf, che ha visto due dei propri giovani atleti, Sampad Bartoletti Stella e Alessandro Gardini, rappresentare il San Marino Golf Club allo Slovenian International Girls & Boys Championship 2026, prestigiosa competizione internazionale U21 disputata dal 25 al 27 giugno presso il Golf Resort Arboretum, in Slovenia. La partecipazione a un torneo di questo livello ha rappresentato un'importante occasione di crescita sportiva e personale per i due giovani golfisti, che hanno avuto così l'opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale. Per la Federazione si tratta di un motivo di grande orgoglio: vedere i propri atleti indossare i colori del San Marino Golf Club in una manifestazione di così alto profilo è la conferma del percorso di formazione e valorizzazione dei giovani che l'Academy porta avanti con impegno e passione in stretta collaborazione con la Federazione. L'esperienza internazionale in Slovenia di Bartoletti Stella e Gardini rappresenta solo una tappa del percorso di crescita del movimento giovanile sammarinese: i prossimi prestigiosi appuntamenti saranno il Campionato Baby U12 ad Asiago, il Campionato Nazionale Pulcini U14 a Folgaria e il Campionato Cadetti U16 di Asolo, importanti occasioni per mettersi nuovamente alla prova ai massimi livelli giovanili. A tutti gli atleti vanno i complimenti della Federazione Sammarinese Golf e l'augurio di ottenere grandi soddisfazioni anche nei prossimi importanti impegni.

c.s. Federazione Sammarinese Golf







