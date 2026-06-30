San Marino Golf Club partecipa ai Campionati Internazionali Giovanili in Slovenia

San Marino Golf Club partecipa ai Campionati Internazionali Giovanili in Slovenia.

Grande soddisfazione per Federazione Sammarinese Golf, che ha visto due dei propri giovani atleti, Sampad Bartoletti Stella e Alessandro Gardini, rappresentare il San Marino Golf Club allo Slovenian International Girls & Boys Championship 2026, prestigiosa competizione internazionale U21 disputata dal 25 al 27 giugno presso il Golf Resort Arboretum, in Slovenia. La partecipazione a un torneo di questo livello ha rappresentato un'importante occasione di crescita sportiva e personale per i due giovani golfisti, che hanno avuto così l'opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale. Per la Federazione si tratta di un motivo di grande orgoglio: vedere i propri atleti indossare i colori del San Marino Golf Club in una manifestazione di così alto profilo è la conferma del percorso di formazione e valorizzazione dei giovani che l'Academy porta avanti con impegno e passione in stretta collaborazione con la Federazione. L'esperienza internazionale in Slovenia di Bartoletti Stella e Gardini rappresenta solo una tappa del percorso di crescita del movimento giovanile sammarinese: i prossimi prestigiosi appuntamenti saranno il Campionato Baby U12 ad Asiago, il Campionato Nazionale Pulcini U14 a Folgaria e il Campionato Cadetti U16 di Asolo, importanti occasioni per mettersi nuovamente alla prova ai massimi livelli giovanili. A tutti gli atleti vanno i complimenti della Federazione Sammarinese Golf e l'augurio di ottenere grandi soddisfazioni anche nei prossimi importanti impegni.

c.s. Federazione Sammarinese Golf

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