San Marino Junior Cup Under 16: primo turno con qualche sorpresa

San Marino Junior Cup Under 16: primo turno con qualche sorpresa.

Ha preso il via in mattinata, dopo le qualificazioni del singolare maschile andate in scena ieri, la San Marino Junior Cup Under 16, torneo firmato da Tennis Europe Junior Cup che segue il torneo Under 14 della settimana scorsa. Programma fitto, quello di oggi, sui campi in terra rossa di Montecchio: 19 le sfide di singolare disputate, 8 gli incontri di doppio che hanno preso il via nel tardo pomeriggio. Da segnalare, nel singolare maschile, l’uscita di scena al primo turno della testa di serie numero 1, Francesco Testori, sconfitto in tre set da Sergio Badini (6-3 4-6 6-2). Avanzano, invece, Lorenzo Sciahbasi e Mattia Ricci, rispettivamente seconda e terza forza del torneo: il primo ha superato 6-2 6-2 Raymi Paci, mentre il secondo si è imposto con il risultato di 6-2 6-0 su Giorgio Tebaldini. Niente da fare, nel femminile, per le portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino: Prissilla Francioni si è dovuta arrendere ad Asia Riminucci (6-3 7-5), mentre Silvia Alletti (foto) ha ceduto in tre set a Gaia Riccobelli (0-6 7-6 6-3 il risultato). La Alletti tornerà in campo per il doppio insieme a Ludovica Ceccoli: le due titane dovranno vedersela con la coppia formata da Emma Scaldalai e Claudia Soro. In campo in questo momento, invece, Simone De Luigi, apposto a Samuel Zannoni.



I più letti della settimana: