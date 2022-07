San Marino Junior Open: assegnati i titoli di doppio

San Marino Junior Open: assegnati i titoli di doppio.

Primi verdetti, quest’oggi, dalla nona edizione del San Marino Junior Open, evento ITF giunto alle battute finali sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio. Nella splendida cornice del Parco di Montecchio, che durante la settimana ha visto in campo oltre 100 giovani tennisti arrivati da tutto il mondo, si sono disputate oggi le semifinali dei tabelloni di singolare e si sono assegnati i titoli di doppio. A trionfare, nel doppio maschile, è stato il duo composto dai cechi Vales e Kucera che ha sconfitto in due set nella finale maschile Capacci-Vaccari (6-3 7-5), mentre nel doppio femminile la vittoria è andata alla coppia formata dalla belga Ema Kovacevic e la croata Nora Zuvela, vittoriose sulle italiane Gasparini-Musetti per 6-2 6-3. Domani mattina, a partire dalle 10:00, si assegneranno invece i titoli di singolare. In campo maschile, a qualificarsi per l’atto conclusivo della manifestazione, sono stati il ceco Vojtech Vales, prima testa di serie, che in semifinale ha avuto la meglio sul n.3 Daniele Rapagnetta (6-2 6-2) e il riminese Mattia Ricci, autore di una prova maiuscola contro il genovese Guglielmo Verdese, regolato con netto 6-2 6-2. Tra le ragazze, la prima a qualificarsi per la finalissima di sabato è stata la torinese Rebecca Amerio, ottava scelta del seeding, che ha strapazzato con un duplice 6-1 la rumena Alice Petrache (n.5). La piemontese sfiderà ora Lucia Tognoni, n.1 del seeding, che in semifinale ha fermato la corsa della croata Korina Roso con il punteggio di 6-1 7-5.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis

