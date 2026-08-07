San Marino Junior Open, definite le semifinale dei singolari

È tempo di semifinali al San Marino Junior Open, il torneo ITF Under 18, grado J60, che si concluderà sabato sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo. Nelle sfide dei quarti, andate in scena oggi, hanno staccato il pass per le semifinali femminile la montenegrina Knezevic, che si è imposta per 6-2 4-6 6-4 su Bonaccorso, e la romena Dicu, che ha superato Veronica Mavero per 1-6 6-4 6-1. La seconda semifinale vedrà opposte la romagnola Sofia Cadar (foto), terza tesa di serie del tabellone, che ha eliminato per 7-5 6-1 Margherita Ferretti, e Diletta D’Amico, opposta oggi alla numero 2 Thygesen, ritiratasi dopo tre game. Nel maschile si contenderanno un posto in finale Dennis Ciprian Spricu, prima testa di serie, che ha superato la wild card Emanuele De Sanctis per 6-2 3-0 e ritiro, e la testa di serie numero 3 Michele Maniglia, che si è imposto per 6-2 6-1 su Viktor Fourcroy. Semifinale tutta italiana anche quella nella parte bassa del tabellone che vedrà sfidarsi Lorenzo Rocco (6-3 6-1 in semifinale sul danese Pyndt) e Samuel Schifano (6-2 2-6 6-4) su Van Son Didoni, seconda forza del seeding). In giornata sono iniziati anche i doppi, che hanno visto scendere in campo anche i portacolori sammarinesi. Nel tabellone maschile Nicolò Bollini e Gian Nicola Lonfernini sono stati sconfitti al primo turno con un doppio 6-1 dalla coppia Gillerio – Mangiante. Dennis Spircu e Lorenzo Rocco hanno centrato la semifinale anche in doppio, superando in coppia Condorelli – Tarlazzi per 6-2 7-5 ai quarti. In semifinale anche i romagnoli Carlo Paci ed Edoardo Pagnoni. Nel femminile Serena Pellandra, in coppia con Bianca Maria Bovara, ha superato il primo turno (6-3 2-2 e ritiro) ma si è poi arresa ai quarti, non senza lottare, alla coppia quarta testa di serie del tabellone composta Bianca Francesconi ed Elisa Pieri (6-1 2-6 10-8), che in semifinale sfideranno il duo Hincu – Litinova.

c.s. FST







