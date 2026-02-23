San Marino Master sul podio ai Campionati Regionali FIN Emilia Romagna

La squadra San Marino Master conquista uno straordinario terzo posto nella classifica finale di società ai Campionati Regionali Master FIN Emilia Romagna, disputati il 21 e 22 febbraio 2026 e si conferma la terza realtà master della regione per il terzo anno consecutivo dietro solo a Coopernuoto e So.Ge.Se che contano centinaia di tesserati master. La manifestazione, tra le più competitive del panorama natatorio regionale, ha visto la partecipazione di numerose società e centinaia di atleti provenienti da tutta l’Emilia- Romagna. In questo contesto di alto livello tecnico, la squadra sammarinese ha saputo distinguersi per compattezza, determinazione e qualità delle prestazioni. Il bottino complessivo parla chiaro: 13 medaglie d’oro, 12 d’argento e 12 di bronzo nelle gare individuali, risultati che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento del 3° posto nella classifica finale per società, un traguardo di grande prestigio per tutto il gruppo. Un risultato raggiunto grazie al contributo e alle prestazioni di tutti gli atleti scesi in vasca, ciascuno determinante per il punteggio finale. Tra le migliori prestazioni tabellari si evidenziano in particolare quelle di Beatrice Felici, protagonista con due ori nei 50 farfalla e nei 50 dorso, di Elena Tini, vincitrice di due ori nei 50 dorso e nei 100 misti, oltre alle ottime performance di Raffaele Tamagnini e Michele Berardi, che hanno contribuito in maniera significativa al medagliere e alla classifica generale. Fondamentale il lavoro svolto dallo staff tecnico, con un sentito ringraziamento agli allenatori Bartolini Andrea, Celli Elisa e Corsetti Luca, che con professionalità, passione e dedizione guidano quotidianamente gli atleti nel loro percorso di crescita sportiva. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Ercolani Giacomo, orgoglioso per il risultato ottenuto e per la crescita costante del gruppo, frutto dell’impegno condiviso tra atleti e staff tecnico. Il risultato ottenuto rappresenta non solo un importante traguardo stagionale, ma anche uno stimolo a proseguire con entusiasmo e determinazione il percorso sportivo della società. Di seguito verranno elencate tutte le medaglie d’oro conquistate dagli atleti del San Marino Master, che si laureano così Campioni Regionali Master 2026 nelle rispettive categorie.

12 Ori e titoli di Campione Regionale:

Felici Beatrice M25 50 farfalla e 50 dorso

Tini Elena M35 50 dorso e 100 misti

Cecchetti Giorgia M40 100 e 200 farfalla

Verbena Jasmine M25 200 stile libero

Rinaldini Susanna M40 50 stile libero

Berardi Michele M35 1500 stile libero

Ercolani Giacomo M45 50 rana

Renzi Renzo M75 50 stile libero

Zoffoli Giuseppe M70 50 stile libero

c.s. San Marino Master Nuoto

