San Marino Open: le ultime wild card per il tabellone principale concesse ai giovani Pierluigi Basile e Carlo Alberto Caniato

Dopo quella concessa a Federico Cinà, gli organizzatori degli Internazionali di Tennis San Marino Open hanno assegnato le altre wild card a disposizione per il tabellone principale ad altri due giovani talenti del tennis italiano. “Il compito dei Challenger è quello di valorizzare i giovani di prospettiva”, aveva del resto dichiarato il presidente federale Elia Santi nella conferenza stampa di presentazione della 32ª edizione. Seguendo questa linea, le ultime due wild card andranno a Pierluigi Basile e Carlo Alberto Caniato. Il diciottenne Pierluigi Basile, nativo di Martina Franca e in forza alla Tennis Training School di Foligno, fa parte dei tennisti più promettenti del panorama italiano. Campione italiano Under 16 nel 2023, lo scorso anno, al Challenger 75 di Todi, ha centrato un significativo record diventando il primo tennista nato nel 2007 a superare le qualificazioni e vincere un match di main draw in un evento di questa categoria. Il giovane pugliese, che si caratterizza per il rovescio ad una mano, quest’anno ha raggiunto gli ottavi all’Australian Open Junior, partendo dalle qualificazioni; al Roland Garros si è fermato al secondo turno mentre a Wimbledon, qualche giorno fa, si è fatto sorprendere al primo turno. Proprio in occasione dello Slam londinese è stato scelto da Jannik Sinner come compagno di allenamento in vista della semifinale contro Djokovic. All’impegno nei tornei Junior, dove vanta diverse finali e semifinali, si aggiunge quello nei Challenger, circuito in cui, a metà giugno, ha raggiunto la sua prima semifinale in carriera al 125 di Perugia. Caniato, che compirà vent’anni a fine ottobre, proviene da una famiglia di tennisti. Nato a Verona e cresciuto a Ferrara, un paio d’anni fa ha deciso di trasferirsi in Romagna per allenarsi al Tennis Villa Carpena di Forlì, sotto la guida dei tecnici Alberto Casadei e Omar Urbinati. Qualche settimana fa ha raggiunto la finale al torneo ITF M25 di Cattolica, cedendo al riminese Manuel Mazza. A maggio, agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, ha fatto parlare di sé insieme al ravennate Federico Bondioli sconfiggendo in doppio una coppia collaudata come quella formata dai davismen azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori e accedendo agli ottavi. Sempre in doppio ha conquistato quest’anno due titoli ITF a Sharm El Sheikh e Cattolica, oltre alla finale a Cervia. Con Basile e Caniato si definisce un tabellone pronto a regalare sorprese, in attesa di conoscere i sei nomi dei giocatori promossi dalle qualificazioni che scatteranno domenica mattina (gli orari saranno ufficializzati nel tardo pomeriggio) con gli incontri del primo turno. Il programma della prima giornata di ‘quali’, ad ingresso gratuito, riserva anche una sorpresa per tutti gli appassionati: dalle 17, compatibilmente con le condizioni meteo, sarà possibile seguire la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sul maxischermo allestito dall’organizzazione nel Villaggio Ospitalità.

BIGLIETTI – I biglietti per assistere alle sfide degli Internazionali di Tennis San Marino Open saranno acquistabili nella biglietteria del Centro Tennis, aperta nelle giornate del torneo a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite (prezzo: da lunedì 14 a giovedì 17 luglio 20 euro, da venerdì 18 a domenica 20 luglio 30 euro). Acquistabile anche l’abbonamento per tutto il torneo ad un prezzo di 100 euro.

