San Marino ospita il Campionato del Mondo di TrialGP 2025

San Marino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del motociclismo internazionale: la tappa del Campionato del Mondo di TrialGP, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno 2025. La Repubblica del Titano sarà il palcoscenico di due giornate di pura adrenalina, tecnica ed emozione, confermandosi protagonista sulla scena motociclistica globale. L’evento porterà nel cuore del Paese 80 piloti provenienti da tutto il mondo, suddivisi nelle categorie TrialGP, Trial2 e Trial3, pronti a sfidarsi su un tracciato unico che combina ostacoli naturali, passaggi altamente tecnici e paesaggi mozzafiato. Tra i protagonisti più attesi, il leggendario Toni Bou, detentore di ben 37 titoli mondiali nel Trial. L’evento, promosso e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Industria con delega allo Sport, dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per il Territorio, rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno congiunto delle istituzioni sammarinesi nel sostenere manifestazioni di rilievo internazionale, capaci di valorizzare il territorio, accrescere la visibilità del Paese e promuovere San Marino come destinazione di eccellenza per lo sport e il turismo. Le parole della Segreteria di Stato Industria con delega allo Sport: «Abbiamo sostenuto con convinzione questo evento sin dalla sua presentazione, riconoscendone il grande valore per San Marino. Si percepisce la passione e la professionalità che muovono il mondo del motorsport, e che trovano terreno fertile anche nella nostra Repubblica. Ne è prova l’entusiasmo che accompagna le nostre delegazioni sportive, come dimostrato dai recenti successi ai Giochi dei Piccoli Stati in Andorra. San Marino è pronta e sarà sempre presente per eventi di questa portata.» La Segreteria di Stato per il Turismo sottolinea: «La sinergia tra sport e turismo è concreta e porta risultati tangibili. Manifestazioni di rilievo come il TrialGP aumentano la visibilità del nostro Paese e attraggono numerosi visitatori. Abbiamo fortemente sostenuto che parte dell’evento si svolgesse anche nel Centro Storico, in particolare alla Cava dei Balestrieri, per offrire ai partecipanti un’occasione di scoperta del nostro patrimonio. Il Trial è uno sport spettacolare, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, e la passione per i motori è un tratto distintivo del nostro territorio.» Le competizioni si svolgeranno tra la zona della Baldasserona e l’area spettacolare del Fosso del Re, articolandosi in 12 zone selettive. Al termine di ciascuna giornata si terrà la Power Stage, una prova ad alto contenuto tecnico riservata ai migliori piloti, nella zona alta del Cross Park alla Baldasserona o, in alternativa, al Fosso del Re. A sostegno dell’evento la Segreteria di Stato per il Territorio dichiara: “Grande soddisfazione per questo evento. Ci siamo impegnati per rendere l’iniziativa ancora più funzionale e accogliente. Il ritorno del Trial GP a San Marino è un bel segnale per il nostro territorio, che unisce sport, natura e valorizzazione del paesaggio. Il programma prenderà il via giovedì 5 giugno con un’iniziativa speciale rivolta ai più giovani: i bambini delle scuole elementari di Serravalle visiteranno il Paddock TrialGP alla Baldasserona, partecipando a un progetto promosso dalla Federazione Internazionale Motociclistica dedicato alla sostenibilità, all’educazione e all’ambiente. I ragazzi vestiranno i panni di piccoli giornalisti, intervistando team, piloti e responsabili di gara, in un’esperienza educativa e coinvolgente. Venerdì 6 giugno, alle ore 18.00, la suggestiva Cava dei Balestrieri farà da cornice a una sessione di autografi con i piloti della categoria TrialGP, accompagnata dal DJ set di Martin Minotti. Con questa manifestazione San Marino consolida il proprio ruolo sulla scena del motociclismo internazionale, dimostrando ancora una volta la capacità di unire sport, territorio e tradizione in un evento che lascerà il segno.

c.s.

Segreteria di Stato Territorio

Segreteria di Stato Industria e Sport

Segreteria di Stato Turismo