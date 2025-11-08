San Marino partecipa ai Campionati Mondiali di Canicross in Repubblica Ceca

Sono in corso di svolgimento i Campionati Mondiali di Canicross a Pardubice (Repubblica Ceca),1000 atleti in rappresentanza di 33 nazioni in provenienza da tutto il Mondo si sfideranno su un percorso campestre di 5,8 km. Il Team Canicross San Marino è presente con 5 binomi. Nella categoria young girl (12-15 anni), Emma Buscarini corre con India. Denis Cestaro,assieme al suo cane Bo, prende parte al canicross veterani 1. Essi fanno anche una seconda gara come guida di Ruggero Marchetti nel parasport. Nella stessa categoria, Sara Valentini corre con Arya,sotto la guida di Paola Carinato. Quest’ultima è la prima a correre in scooter con il suo Border Collie Icy.

Comunicato stampa

