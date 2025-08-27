San Marino presenta la sua legge sugli Esport a San Marino Comics

Comunicato Esport San Marino

La Repubblica di San Marino compie un passo decisivo nel panorama globale degli Esport. Nell’ambito di San Marino Comics, alle ore 15.00 presso Piazzale Lo Stradone (Porta San Francesco), si terrà una conferenza stampa che segna il lancio ufficiale della nuova legge sammarinese sugli Esport, tra le più avanzate al mondo.

Il settore degli Esport sta vivendo una crescita esponenziale: coinvolge milioni di appassionati, genera flussi economici significativi ed è ormai riconosciuto su scala internazionale. Prossimo simbolo di questa ascesa: nel 2027 si terranno a Riyadh, Arabia Saudita, le prime Olimpiadi degli Esport, formalmente approvate dal Comitato Olimpico Internazionale e parte di una roadmap triennale per il rilancio del movimento sportivo nel mondo digitale.

Le autorità sammarinesi, insieme a operatori di primissimo piano del settore esportivo e alle federazioni sportive nazionali, si ritrovano su un unico palco per un’iniziativa destinata a segnare l’inizio di un’epoca per San Marino nel contesto competitivo internazionale.

Interventi previsti

● Visione strategica e quadro normativo: interventi di Marco Gatti (Segretario di Stato alle Finanze), Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato alla Cultura) e del Prof. Avv. Gianluigi Fioriglio (Presidente della Commissione Esport), dedicati alla presentazione della legge sugli Esport e al quadro regolatorio adottato dalla Repubblica di San Marino.

● Case study: cosa attrae di San Marino: contributi di Luca Pagano (CEO Qlash) e Elia Rossi (Segreteria di Stato allo Sport), che illustreranno l’interesse di un operatore internazionale verso l’apertura di attività nella Repubblica.

● Annuncio del torneo nazionale EA SPORTS FC™: presentazione a cura di Ivan Ballestrazzi (CEO, Exeed) e Nardone (Federazione Gioco Calcio Sammarinese) relativa all’avvio del primo torneo nazionale EAFC.

Dichiarazioni istituzionali

Dott. Marco Gatti – Segretario di Stato alle Finanze

“San Marino, grazie alla sua agilità istituzionale, ha saputo muoversi per prima in un settore in piena crescita come quello degli Esport. Con questa legge abbiamo creato condizioni uniche in Europa, sia per le imprese che intendono investire, sia per i giocatori professionisti, ai quali viene finalmente riconosciuta la piena dignità del loro lavoro.”

Dott. Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura

“Ho da sempre creduto nel potenziale degli Esport tanto da essermi fatto per primo promotore della legge di regolamentazione del settore. Oggi si aprono nuove opportunità per San Marino che ha saputo essere apripista a livello mondiale e può diventare attrattivo per tutti gli attori che ruotano intorno a questa disciplina.”

Dott. Elia Rossi – Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

“Il comparto degli eSport sta dimostrando un forte potenziale di crescita e attrattività per il nostro Paese. Le nuove imprese che stanno scegliendo San Marino non solo portano innovazione, ma stanno già generando collaborazioni con realtà locali, creando un ecosistema dinamico in cui tecnologia, intrattenimento e industria dialogano tra loro. È l’avvio di un percorso che rafforza la competitività del territorio e apre opportunità concrete per il mondo imprenditoriale.”

Prof. Avv. Gianluigi Fioriglio – Presidente Commissione Esport

“La legge sammarinese sugli Esport – un unicum a livello mondiale – regolamenta l’Esport in modo onnicomprensivo, così da dare un quadro giuridico certo e agile a tutti gli operatori del settore: non soltanto le imprese, ma anche i player e le figure professionali che ruotano attorno a questo mondo, come gli allenatori, i caster, gli sviluppatori, e così via. È un impianto normativo che garantisce equilibrio e valorizza l’intero ecosistema.”

Programma della Conferenza Stampa

29 agosto 2025 – ore 15.00

San Marino Comics – Piazzale Lo Stradone, Porta San Francesco – San Marino

Visione strategica e quadro normativo

● Marco Gatti – Segretario di Stato alle Finanze

● Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato alla Cultura

● Prof. Avv. Gianluigi Fioriglio – Presidente Commissione Esport

Case study: cosa attrae di San Marino

● Luca Pagano – CEO Qlash (https://qlash.gg/)

● Elia Rossi – Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

Lancio del “San Marino EA SPORTS FC™ Tournament”

● Ivan Ballestrazzi – CEO Exeed (https://exeed.gg/)

● Andrea Nardoni – Federazione Gioco Calcio Sammarinese (https://www.fsgc.sm/)

Informazioni logistiche

La conferenza stampa si terrà il 29 agosto 2025 alle ore 15.00 nell’ambito di San Marino Comics, presso Piazzale Lo Stradone – Porta San Francesco, 47890 San Marino.

Per informazioni e accrediti stampa: info@esport.sm

c.s. Commissione Esport







