San Marino presente al 70° anniversario del Panathlon International.

Sabato 30 ottobre, presso la sede centrale di Rapallo (GE) si è svolta la cerimonia per festeggiare il 70° Anniversario della Fondazione del Panathlon International, avvenuta nel mese di giugno del 1951 per merito di un gruppo di appassionati sportivi amanti dei valori positivi dello Sport e del Fair Play. Il Panathlon International è presente in 27 nazioni, attraverso 290 clubs e 12.000 Soci, è riconosciuto dal C.I.O. e porta il suo contributo di idee e valori all’interno della commissione per la cultura e lo sviluppo dell’ideale olimpico. Parimenti, in ogni Stato in cui il Panathlon è presente viene riconosciuto dai Comitati Olimpici nazionali come ente benemerito. La sua missione è trasversale alle discipline e agli eventi dello sport, attività non marginale ma fondamentale per l’educazione dei giovani e per la costruzione di una società fondata su valori etici e morali duraturi. A rappresentare il Panathlon Club San Marino erano presenti il Presidente Leo Achilli ed il Socio Marino Albani che ricopre anche il prestigioso incarico di membro del Collegio Revisori Contabili del Panathlon International, i quali hanno rafforzato i vincoli di amicizia e stima con i dirigenti ed i panathleti presenti ricevendo i complimenti per l’attività svolta nella nostra piccola e gloriosa Repubblica.



