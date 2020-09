San Marino protagonista al XXIV Premio Fair Play-Menarini

Di nuovo protagonista San Marino al Premio Internazionale Fair Play-Menarini, giunto alla 24a edizione, di scena stasera in piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. La serata verrà trasmessa su Sportitalia sabato prossimo alle ore 20.30. Dopo il premio della sezione “I valori sociali dello sport” assegnato l'anno scorso al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per i 60 anni dalla fondazione, quest'anno la qualificata giuria della rassegna, composta da atleti, dirigenti sportivi, rappresentanti istituzionali e giornalisti, ha rivolto le sue attenzioni al centauro Manuel Poggiali. Il trentasettenne sammarinese riceverà il premio della sezione “Fair play modello di vita” dalle mani del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e del presidente del Cons, Gian Primo Giardi. Poggiali, due volte campione del mondo, nel 2001 nella classe 125 e nel 2003 in 250, è raffigurato nel primo francobollo emesso in Europa dalla Repubblica di San Marino. Attualmente è rider coach del Team Gresini e commentatore tecnico sulla piattaforma Dazn. “Il mio compito era ed è tutt’ora - ha dichiarato Poggiali - quello di fornire delle linee guida ai piloti, aiutandoli a gestire anche il lato umano delle corse”.



