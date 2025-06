San Marino sfida i giganti e brilla nella danza mondiale a Loutraki Storico traguardo ai World Sports Games 2025 in Grecia

La Repubblica di San Marino scrive una nuova pagina della sua storia sportiva conquistando un prestigioso 5° posto nella finale mondiale di Danza Sportiva ai World Sports Games 2025, manifestazione internazionale dedicata allo sport amatoriale, organizzata dalla CSIT – Confederation of International Sport of Amateur, e tenutasi a Loutraki, in Grecia, dal 3 all’8 giugno. Protagonisti di questa impresa sono stati i maestri Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, che nella serata di ieri – 6 giugno alle ore 21.30 – hanno rappresentato San Marino nella finale olimpica della disciplina, ottenendo un risultato di grande prestigio che li ha portati davanti a nazioni come Cina, Australia, Germania e Inghilterra. Un traguardo che premia non solo il talento degli atleti in gara, ma anche il percorso di crescita del movimento della Danza Sportiva sammarinese, sostenuto con passione e competenza dalla scuola Move Dance San Marino, diretta dagli stessi Cavallo e Polini. Giacomo Cecchietti, presidente dell’associazione Move Dance San Marino, ha dichiarato: “Il movimento della Danza Sportiva a San Marino sta crescendo con entusiasmo e determinazione. La scuola dei maestri Giovanni Cavallo e Maldivia Polini rappresenta un punto di riferimento e, con l’avvicinarsi del prossimo Mondiale di Danza che si terrà proprio a San Marino tra ottobre e novembre, siamo pronti a scrivere un nuovo importante capitolo. La danza sta diventando una vera eccellenza sportiva per il nostro Paese.” Il risultato ottenuto ai World Sports Games 2025 conferma la validità del progetto sportivo portato avanti da anni nella Repubblica, con un’attenzione sempre più marcata alla formazione, alla disciplina e alla visibilità internazionale. Un sentito ringraziamento va anche al brand sponsor della nazionale sammarinese di Danza Sportiva, Brand Gioielli, che ha sostenuto la partecipazione e lo sviluppo di questo percorso di crescita. San Marino c’è, anche sulla scena della danza mondiale.

c.s. Move Dance San Marino

