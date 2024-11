San Marino si trasforma nella capitale mondiale della danza sportiva Tre giorni di danza ed emozioni al Multieventi Sport Domus, con oltre 700 atleti da 36 nazioni pronti a contendersi 18 titoli mondiali a ritmo di valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quick step, latino-americano, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pas

San Marino si trasforma nella capitale mondiale della danza sportiva.

Il Multieventi Sport Domus di San Marino è pronto ad accogliere uno degli eventi più spettacolari dell'anno: i CSIT World Amateur Dancesport Championships, che si terranno il 22, 23 e 24 novembre 2024. Per tre giorni, la "casa degli sport" sarà avvolta dai Campionati del Mondo CSIT di Danza Sportiva, un'esplosione di musiche, colori e coreografie mozzafiato, celebrando questo sport in tutta la sua eleganza e dinamicità. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da 36 nazioni e 4 continenti, a conferma dell'internazionalità e del prestigio di questa manifestazione. Ballerini di tutte le età, dalle giovani promesse ai veterani più esperti, si sfideranno per la conquista di 18 titoli mondiali in diverse discipline e categorie. “Questi eventi sono importantissimi per San Marino e per la Sua immagine nel mondo” ha detto Rossano Fabbri, Segretario di Stato della Repubblica di San Marino per lo Sport “Sono momenti determinanti per gli atleti sammarinesi che hanno così la possibilità di crescere grazie al confronto con altre nazioni. In uno Stato dove chi pratica sport ad ogni livello non lo fa sotto forma di professionismo ma lo fa con la motivazione della passione, con giornate come queste, anche i giovanissimi da un lato e i “seniores” dall’altro, ma direi tutti i sammarinesi, hanno ulteriori possibilità di avvicinarsi alle discipline sportive e alle competizioni trovando il giusto spazio e il sano divertimento. Grazie alla sempre maggiore collaborazione con CSIT, anche a San Marino sarà sempre più sviluppato il settore amatoriale, fondamentale per impostare anche uno sviluppo di quello professionistico.” Conferma il plauso anche Elia Rinaldi, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo portando il saluto del Segretario Federico Pedini Amati “Grazie di cuore a San Marino Welcome e tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione di questo evento. Abbiamo patrocinato con grande piacere il Campionato del mondo CSIT perché riconosciamo il prestigio e il valore turistico di un’iniziativa che porta a San Marino oltre 700 partecipanti e migliaia di appassionati che per un intero week end riempiono le strutture ricettive del Paese. La Segreteria di Stato è orgogliosamente a fianco di San Marino Welcome e li ringrazia per l’impegno e la dedizione con cui hanno organizzato questa competizione così come è doveroso un sentito ringraziamento a ogni singola persona coinvolta nel progetto. Agli atleti il più sincero in bocca al lupo. A tutti: benvenuti a San Marino”. Apprezzamento dello CSIT anche per le strutture e gli impianti di San Marino che, come ha ricordato il Segretario Generale del CONS, Eros Bologna “nascono con vocazione internazionale e spalancano le porte a manifestazioni di questo livello”. Spettacolare la sala da ballo allestita nella palestra grande del Multieventi, una imponente produzione curata da San Marino Welcome, che ha operato con il patrocinio ed il supporto dello CSIT, la confederazione internazionale degli sport amatoriali. “Quella in svolgimento a San Marino è la terza tappa mondiale dopo Canada e Austria” così il Presidente CSIT Bruno Molea “il livello della competizione è altissimo: i nostri atleti sono al pari del professionisti sia come performances che come impegno, hanno una capacità sbalorditiva di combinare spettacolo, competizione e tecnica”. “Abbiamo avuto un +135% di iscrizioni” annuncia Davide Cacciari, Commissario Tecnico CSIT “segnale che la comunicazione fatta all’estero ha funzionato e che la destinazione San Marino è piaciuta agli atleti. Con numeri così importanti avremo turni di gara molto ricchi, belli per chi gareggia ed avvincenti per il pubblico in sala” In pista si alterneranno varie discipline: valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quick step, latino-americano, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive. Lo spettacolo offerto sarà un’esperienza unica per gli spettatori che potranno spaziare fra secoli di cultura musicale ed attitudini diverse. “Un evento così complesso non può che nascere grazie alla sinergia fra imprese, territorio ed istituzioni” così David Bologna, destination manager San Marino Welcome “il nostro ruolo è quello di essere il catalizzatore perchè tutto funzioni: al fianco delle Istituzioni, insieme alle realtà ed agli sponsor del territorio ed in allineamento con gli operatori del settore turistico allargato”. Un settore che sta rispondendo bene, offrendo servizi e la possibilità di abbinare alla competizione la scoperta del territorio: centro storico, centro Atlante ed i castelli in cui sono i vari hotel e ristoranti coinvolti. “Con 36 nazioni rappresentate, questo campionato si profila come un crocevia culturale e sportivo, dove ogni esibizione racconterà storie di dedizione, sacrificio e sogni realizzati” così Georges Michel, direttore sportivo CSIT, ha riassunto l’energia che già dalle prime ore di questa mattina si respira agli CSIT World Amateur DanceSport Championships. “Il nostro obiettivo primario è la promozione della destinazione San Marino” concorda GianGiacomo Vespignani, CEO di San Marino Welcome “Eventi come questo e come quelli in programma per il 2025 vanno nella direzione di una instancabile ricerca di opportunità trasversali, fra arte, cultura, sport e divertimento”. L’accesso al Multieventi Sport Domus sarà aperto al pubblico nei tre giorni della competizione: oggi fino alle 22.30, sabato dalle 10.30 alle 23.20 e domenica dalle 9 alle 20.30. I posti a bordo pista sono già sold out, disponibili ancora i biglietti tribuna con un costo di € 20 a persona.

cs Ufficio Stampa SMW





