San Marino Sport Awards, Jasmine Verbena Atleta del 2025 con Alessandra Perilli, Gian Marco Berti, Doriano Bindi ed Elia Stacchini

Una celebrazione in grande stile: questo è stato San Marino Sport Awards, l’evento del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Cons), patrocinato dalla Segreteria di Stato per lo Sport, che ha premiato le eccellenze sportive della Repubblica al centro congressi Kursaal. La notte delle stelle, condotta dal giornalista di Sky Sport e voce di Radio Capital Stefano Meloccaro e l’ex pallavolista Rachele Sangiuliano, ha avuto come ospiti d’onore il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha sottolineato la forte amicizia nel condiviso spirito olimpico, lo schermidore azzurro Luigi Samele, vincitore di quattro medaglie olimpiche e tredici podi tra Mondiali ed Europei; la ginnasta Martina Santandrea, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo, e il pilota di Formula Uno Kimi Antonelli, con collegato Roberto Sergio di San Martino Rtv, e i giornalisti Xavier Jacobelli (presidente della commissione giudicatrice del concorso letterario e giornalistico promosso dal Cons), Fabrizio Maffei (che ha riservato uno spazio molto suggestivo allo spirito e tradizione olimpica) e Alessandro Alciatoche ha condotto la premiazione dei dirigenti e ha introdotto in modo suggestivo e duettato con l’olimpionico Samele. A fare gli onori di casa il presidente del Cons, Christian Forcellini, che ha rimarcato la crescita e i successi del movimento sportivo sammarinese, ricordando l’ultima spedizione da record ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra, con la presenza dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accolti in sala da circa 260 ospiti che hanno reso omaggio alla bandiera nell’Inno Nazionale di San Marino eseguito da Monica Sarti. Atleta del 2025 è stata proclamata Jasmine Verbena, nell'élite del nuoto artistico con il 10° posto ai Mondiali, 7° e 8° posto agli Europei, 4° e 8° posto in una tappa di Coppa del Mondo, a cui si aggiungono due ori ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra e un bronzo agli Italiani. Squadra regina quella formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti del tiro a volo, entrambi medaglia d'oro agli ultimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa e argento in coppia ai Mondiali di Mixed Team. Miglior allenatore Doriano Bindi, tecnico dello scudetto in Serie A con il San Marino Baseball Club campione d'Italia per la 7ª volta nella sua storia. Promessa dell’anno Elia Stacchini, classe 2009, che ha centrato il minimo di qualificazione per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Premiati i dirigenti di lungo corso nell’attività delle Federazioni e all’ex presidente Gian Primo Giardi è stato consegnato un riconoscimento speciale, la Fiamma d’Oro, l’emblema con cui il Cons riconosce titoli di straordinaria benemerenza dimostrata in favore dello sport sammarinese. Nella serata sul palco anche i vincitori del Concorso letterario e giornalistico promosso dal Cons, con il sostegno del Congresso di Stato e il coinvolgimento della Consulta per l’informazione e dell’Associazione sammarinese stampa sportiva, sul tema “Emozioni dai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”, vinto dal giornalista e scrittore Simone Zaccagni e per la sezione studenti da Lorenzo Gasperoni. Presentazione ufficiale, con consegna della bandiera, di San Marino Comunità Europea dello Sport, il riconoscimento assegnato al Titano da Aces Europe per il 2026 a seguito della candidatura presentata dalla Segreteria di Stato per lo Sport. Ne hanno parlato il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, con i vertici di Aces a cominciare da Vincenzo Lupattelli, vicepresidente Aces e Presidente Aces Italia, con l’ambasciatore dello sport sammarinese Manuel Poggiali e il giovane Lorenzo Cheli, talento del motorsport nella Porsche Carrera Cup Italia e negli eSport, impegnato nella campagna di sensibilizzazione contro il bullismo. Kimi Antonelli nella serata è stato nominato Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo con il conferimento del titolo da parte dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, che ha letto un intervento dell’onorevole Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri italiano, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presente presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Il Segretario Generale del Cons, Eros Bologna, ha ricordato con particolare emozione e commozione Davide Tizzano, scomparso a 57 anni lo scorso 29 dicembre, presidente della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e della Federazione Italiana Canottaggio. Hanno portato simpatia e buonumore l’imitatore, cantante e musicista Antonio Mezzancella, già vincitore del programma “Tale e Quale Show” di Rai Uno, volto e voce popolare della radiotelevisione italiana, e la musica delle Malè Girls. ll ricavato del contributo a pagamento viene interamente devoluto all’Aslem - Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne. San Marino Sport Awards sarà trasmesso in differita su San Marino Rtv domenica 25 gennaio, alle ore 20:30, sul canale 550 del digitale terrestre.

C.s. Cons








