San Marino sul podio ai Giochi del Mediterraneo con Matilde Tamagnini

E' nella città sarda di Cagliari, che la FIG sotto il patrocinio del Comegym, ha organizzato da giovedì 26 a domenica 29 Settembre, la 4° edizione dei Giochi del Mediterraneo, evento riservato ai migliori atleti juniores di Ginnastica Artistica, Ritmica e Aerobica. Tra le 11 Nazioni partecipanti nella sezione Ritmica, era presente anche la delegazione sammarinese composta dalle atlete Giulia Casali, Anna e Matilde Tamagnini, accompagnate dal tecnico Serena Sergiani, dal Giudice Internazionale Federica Protti e dal Capo Delegazione Maria Rosa Zafferani. Quest’ultima, nella giornata di mercoledì 25, ha partecipato all’ Assemblea Generale del Comegym, che ha visto la presenza delle massime autorità della Confederazione. La competizione ha preso avvio venerdì 27 settembre con le gare di qualifica dei quattro attrezzi fune, palla, clavette e nastro che hanno offerto delle esibizioni di notevole spessore. In questa cornice, dove sono scese in pedana le giovanissime promesse dei piccoli attrezzi, San Marino si è distinta grazie alle prestazioni di Matilde Tamagnini che ha centrato due finali, palla e nastro, posizionandosi rispettivamente al 5° e 4° posto, conquistando poi, nella finale di sabato, una meritatissima medaglia di bronzo alla palla, con un favoloso punteggio di 16,000, sino ad ora mai raggiunto da una ginnasta sammarinese, categoria Juniores, a livello internazionale. Non da meno le sue compagne di squadra; Giulia con l'esercizio alle clavette ha ottenuto un punteggio di 13,350 migliorandosi notevolmente, Anna alle sue prime partecipazioni internazionali, con l’esercizio alla fune, attrezzo tra i più insidiosi, ha ottenuto un punteggio di 10,050. Entrambe hanno lasciato alle spalle Malta, Tunisia e Algeria. Nella classifica generale per Team San Marino si è posizionato al 7° posto superando Cipro, Malta, Tunisia e Algeria. La Federazione Sammarinese Ginnastica si congratula con le tecniche e le ginnaste che hanno riportato risultati al di sopra delle più rosee aspettative e che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti internazionali.