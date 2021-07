San Marino Synchro Meeting: bilancio più che positivo per la Synkronos

Lo scorso weekend, nella piscina del Multieventi Sport Domus, è andato in scena il San Marino Synchro Meeting, gara di nuoto sincronizzato riservato alla categoria Esordienti A organizzata dalla Synkronos San Marino. Al via 45 atleti, provenienti da Emilia-Romagna e Marche, che si sono confrontate con esercizi liberi coreografici e tecnici obbligatori. Grandi soddisfazioni per la squadra di casa. Nel “solo” la sammarinese Maria Sofia Gallucci ha conquistato la medaglia d’oro davanti a Noa Raffaelli della Sport Village Pesaro e a Erika Deysi Stoico della Coopernuoto di Carpi. La Gallucci si è poi messa al collo l’oro anche nella gara degli obbligatori. Nella gara a squadre la Synkronos San Marino si è piazzata al 4° posto con la giovanissima formazione composta da Maria Sofia Gallucci, Lisa Bartolini, Marika Rossi e Elisabetta Brasey. A margine delle competizioni si è tenuta l’esibizione delle atlete federali Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. Grande soddisfazione per l'allenatrice Isabella Pecci e per la Synkronos San Marino. L’evento si è svolto con la presenza di pubblico sugli spalti, nel rispetto delle normative Anticovid vigenti a San Marino.