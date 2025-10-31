San Marino torna capitale mondiale della danza sportiva: oltre 700 atleti da 40 nazioni ai CSIT World Amateur Dancesport Championships

Al via oggi a San Marino la seconda edizione dei Campionati Mondiali Amatoriali di Danza Sportiva CSIT, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 al Multieventi Sport Domus di Serravalle. L’evento, organizzato da San Marino Welcome sotto l’egida della CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur), riporterà sul Titano i migliori ballerini amatoriali provenienti da tutto il mondo. Saranno oltre 700 gli atleti in gara, rappresentanti di più di 40 nazioni, pronti a contendersi i titoli mondiali nelle discipline standard e latino-americane. In pista si alterneranno l’eleganza del valzer lento, del tango e del valzer viennese alla grinta di samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive, in tre giornate di competizioni che promettono spettacolo e grandi emozioni. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Rossano Fabbri, Segretario di Stato allo Sport, Annachiara Sica, Direttore dell’Ufficio del Turismo, Davide Cacciari, Commissario Tecnico dei CSIT Amateur Dancesport Championships, Eros Bologna, Segretario generale del CONS e David Bologna, Destination Manager di San Marino Welcome. “A distanza di poche settimane dal Congresso CSIT ospitato a San Marino, siamo lieti di tornare nella Repubblica per il Campionato di Danza Amatoriale. È la conferma di quanto San Marino creda nello sport come veicolo di promozione internazionale e turistica. La qualità dell’organizzazione, l’efficienza degli impianti e la calorosa accoglienza sono ormai un marchio distintivo che il popolo CSIT conosce e apprezza profondamente” con le parole di Bruno Molea, Presidente della CSIT si è aperta la prima giornata di competizioni: dalle 9 alle 22.30, per tre giorni, sarà un susseguirsi di emozioni.

Un plauso internazionale anche quello espresso dal CONS che, grazie a Eros Bologna, ricorda la vocazione degli impianti della Repubblica per ospitare grandi eventi internazionali. Lato direzione sportiva da sottolineare il livello degli atleti in gara, Davide Cacciari ha evidenziato la crescita della manifestazione, “che registra un incremento costante di partecipazione e un grande entusiasmo internazionale verso la destinazione San Marino”. Durante il weekend è prevista anche la concomitanza con il Rally di Halloween, evento che interesserà la zona del Multieventi. I parcheggi adiacenti alla struttura saranno quindi riservati alla manifestazione automobilistica. Il pubblico potrà usufruire dei parcheggi gratuiti del San Marino Outlet Experience, con spazi interni aperti dalle 10 alle 21 e aree esterne disponibili 24 ore su 24. L’accesso al Multieventi Sport Domus sarà aperto al pubblico per l’intera durata della competizione: oggi fino alle 22.30, sabato dalle 10.30 alle 23.20 e domenica dalle 9 alle 20.30. I posti a bordo pista sono acquistabili in loco a € 50 mentre i biglietti tribuna hanno un costo di 20 euro: in entrambe i casi dress code rigidissimo, busness attire per il giorno e black tie per la sera. La manifestazione si avvale della collaborazione e del sostegno di diverse realtà del territorio, tra cui Energreen, San Marino Vernici, TIM San Marino, San Marino Outlet Experience, Brand Gioielli, Pastificio Ghigi, VitaStrong, Mondo Immagine Travel e AC&D Solutions, che contribuiscono alla realizzazione di un appuntamento di respiro internazionale.

Dichiarazioni istituzionali:

Rossano Fabbri - Segretario di Stato allo Sport: “Il turismo sportivo è importante per la Repubblica di San Marino, iniziative come queste ci rendono orgogliosi, in particolare questo evento presenta il valore aggiunto di essere proposto in un momento dell’anno di bassa stagionalità, in cui è importante continuare a essere propositivi. Quello tra turismo e sport è un binomio inscindibile e vincente, siamo assolutamente orgogliosi dei nostri impianti sportivi, colpiscono sempre con piacere chi ci sceglie per le proprie manifestazioni, San Marino è stata designata come “Comunità Europea dello Sport 2026” da ACES Europe, questo consoliderà fortemente il suo ruolo nel panorama sportivo internazionale promuovendo nuove sinergie”.

Annachiara Sica - Direttore Ufficio del Turismo: “San Marino è orgogliosa di accogliere in uno scenario unico, ricco di storia, cultura e ospitalità, una manifestazione che unisce eleganza, passione e spirito competitivo con 750 ballerini di livello internazionale, provenienti da numerosi Paesi, in occasione del Campionato del Mondo di Danza Sportiva. Questo prestigioso evento rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e di incontro, in cui la danza sportiva diventa veicolo di dialogo e valorizzazione delle diverse culture”.







